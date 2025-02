Napadalec v Beljaku je deloval sam

Napadalec iz Beljaka, ki je v soboto v napadu z nožem ubil 14-letnika, pet ljudi pa ranil, je glede na ugotovitve preiskovalcev deloval sam. Njegov namen naj bi bil ubiti moške, primerne starosti za služenje v vojski. Nič ne kaže na to, da bi trpel za težavami v duševnem zdravju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pristojno tožilstvo je danes zaprosilo za odreditev pripora za 23-letnega Sirca, ki se je po dosedanjih ugotovitvah radikaliziral v nekaj tednih prek omrežja TikTok. Pri pregledu njegovega telefona so našli propagandno gradivo za skrajno skupino Islamska država (IS). Posnel je tudi video z izjavo o vstopu v IS, ki pa ga ni poslal.

Njegov načrt naj bi bil zabadati ljudi na ulici, dokler ga ne bi ustrelila policija. Kot je po informacijah APA dejal po aretaciji, je imel namen ubijati moške, primerne starosti za služenje v vojski. Žensk in starejših ljudi naj ne bi napadel, ker da IS prepoveduje nasilje nad njimi.

Razlog za napad ni bila duševna bolezen

Po tem, ko je policija že v nedeljo sporočila, da je imel napadalec islamistični motiv, je danes tožilstvo potrdilo tudi, da nič ne kaže na težave v duševnem zdravju. Na vprašanja v policijskem postopku naj bi odgovarjal jasno in razumljivo, je za APA dejal tiskovni predstavnik tožilstva v Celovcu.

Poleg tega, da je deloval sam, glede na ugotovitve policije tudi nič ne kaže nato, da bi kdorkoli drug vedel za njegove namene. Nož, ki ga je uporabil v napadu, je kupil tri dni pred dejanjem.

Sirec je sicer status azilanta pridobil leta 2021. Prošnjo je vložil septembra 2020 in jo utemeljil s strahom, da ga bodo v domovini vpoklicali v vojsko, v kateri bi moral izvajati tudi vojne zločine, je izvedela APA. Pristojni državni urad je že na dan napada sprožil postopek za odvzem statusa.

Od petih ranjenih v napadu so trije s hujšimi poškodbami še vedno na intenzivni negi, njihovo stanje pa je stabilno, ob sklicevanju na podatke bolnišnice še piše APA.

Že v nedeljo je več sto ljudi na glavnem trgu v Beljaku v počastitev žrtev napada prižigalo sveče. Danes zvečer pa je predviden žalni shod v Celovcu. "Za našo odprto družbo in proti skrajnemu islamističnemu terorju," je na Facebooku zapisal pobudnik, podžupan mesta Ronald Rabitsch iz vrst socialdemokratov (SPÖ).