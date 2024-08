Na Policijski upravi Celje so za Siol.net potrdili, da so obravnavali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu kazenskega zakonika in podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Pri osumljencu so izvedli hišno preiskavo, a niso zasegli orožja oziroma eksploziva, vendar so pri njem ugotovili začetne znake radikalizacije, so še navedli. V sodelovanju z drugimi pristojnimi institucijami nadaljujejo intenzivno preverjanje dosedanjih ugotovitev.

So ga aretirali?

Policija ni odgovorila na naše vprašanje, ali je bil osumljenec pridržan in če je bil, ali je že na prostosti. Podrobnejših informacij zaradi varstva osebnih podatkov in varovanja interesa predkazenskega postopka ne morejo posredovati.

314. člen kazenskega zakonika



(1) Kdor s požarom, povodnjo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, ionizirajočim sevanjem, motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do petih let.



(2) Kdor z eksplozivom ali drugim nevarnim dejanjem in sredstvom, z namenom izsiljevanja, zastraševanja, prisiljenja k storitvi ali opustitvi nekega drugega dejanja, maščevanja ali pridobitve premoženjske ali nepremoženjske koristi sebi ali komu drugemu, načrtuje, poskusi ali izvede nevarno dejanje, pri katerem je ali bi bila ogrožena varnost ljudi ali premoženja večje vrednosti, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.



(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.



(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega in drugega odstavka z zaporom do desetih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.



(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petnajstih let, za dejanje iz drugega odstavka z zaporom najmanj petnajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do osmih let.