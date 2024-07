Moški v Mostah grozil z nožem, eno osebo tudi večkrat udaril

V četrtek okoli 2. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini na območju Most. Po do zdaj zbranih obvestilih se je zamaskirani storilec na e-skiroju pripeljal do oškodovanca in mu zagrozil, grožnje pa je podkrepil z nožem, ki ga je držal v rokah. Oškodovancu je iz klopi odtujil nahrbtnik in se s kraja odpeljal. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Zagrozil še enemu oškodovancu in ga pretepel

Nekaj pred 4. uro pa so bili policisti obveščeni, da je po vsej verjetnosti isti storilec, prav tako na območju BTC v Mostah, s pretepom zagrozil še enemu oškodovancu in od njega zahteval denar. Ker mu ga ta ni hotel izročiti, ga je večkrat udaril in nato, ne da bi kaj odtujil, zbežal s kraja. Oškodovanec je bil lažje telesno poškodovan.

Policisti iščejo osumljenca. Gre za mlajšega moškega, visokega okoli 170 centimetrov, srednje postave, oblečen je v črna oblačila. Policisti glede okoliščin kaznivih dejanj še naprej zbirajo obvestila.