V Kopru otroka zaprta v razbeljenem avtu, v katerem so izmerili 50 stopinj Celzija

"Na kraj so prišli gasilci. Ker otroka nista mogla odpreti avta, so gasilci razbili šipo in ju spravili iz vozila. Izmerjena temperatura v vozilu je bila 50 stopinj. Otroka, stara 8 in 12 let, so s povišano telesno temperaturo odpeljali na pregled v Splošno bolnišnico Izola," so sporočili policisti.

Policisti so ugotovili, da sta ju v vozilu pustila starejša brata, stara 23 let, ki sta šla v trgovino. O tem so nemudoma obvestili starše.

Zbirajo informacije v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja zanemarjenje mladoletne osebe in surovo ravnanje, saj je bilo v zaprtem vozilu ogroženo življenje obeh otrok.