Moški v Beljaku z nožem zabodel pet oseb, 14-letnik je umrl

Tragedija se je zgodila okoli 16. ure na glavnem trgu v Beljaku, policija pa je 23-letnega storilca že prijela. Šlo naj bi za državljana Sirije, ki je imel dovoljenje za bivanje v Avstriji in je bil prosilec za azil. Še hujše posledice je preprečil 42-letni dostavljavec hrane, prav tako državljan Sirije, ki je z avtomobilom zapeljal v storilca.

Policija je po dogodku sprožila obsežno preiskavo, saj ni znano, ali je storilec deloval sam ali jih je bilo morda več. Vsi poškodovani so avstrijski državljani in se zdravijo v bolnišnici. Med ranjenimi naj bi bila dva lažje, dva pa huje poškodovana, poroča časnik Kronen Zeitung. Žrtve so bile stare od 14 do 32 let.

Tiskovni predstavnik policije je za lokalni medij ORF-Kärnten dejal, da je moški "napadel več mimoidočih z nožem". Preiskava tragedije poteka, motiv za napad še ni znan.