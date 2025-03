Strelski napad v Torontu: poškodovanih 12 ljudi

V baru v Torontu so zgodaj zjutraj po lokalnem času odjeknili streli, zaradi katerih je bilo ranjenih 12 ljudi. Trije osumljenci so še vedno na begu, je sporočila tamkajšnja policija.

Streljanje se je zgodilo v središču mesta Scarborough v vzhodnem Torontu. Oblasti so sporočile, da je bilo ranjenih 12 ljudi, od tega jih ima šest strelske rane, a niso v življenjski nevarnosti. Žrtve so stare od 20 do 50 let, poroča BBC.

🇨🇦 BREAKING: 11 or more people shot at pub near Scarborough Town Center in Toronto, Canada.



Suspect is still at large. pic.twitter.com/k0K3ttW2vy — Diligent Denizen 🇺🇸 (@DiligentDenizen) March 8, 2025

Policija je sporočila, da so streljali trije moški, ki so po napadu zbežali v srebrnem avtomobilu in so še vedno na begu.

Na družbenem omrežju X se je medtem oglasila županja Toronta Olivia Chow, ki je nad poročili o streljanju globoko zaskrbljena. "Moje misli so z žrtvami in njihovimi družinami," je zapisala.