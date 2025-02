Aretirali hrvaškega poslanca, ki je streljal s kalašnikovko

Vukovarsko-sremska policija je popoldan aretirala poslanca in nekdanjega kmetijskega ministra Josipa Dabra, potem ko so mu v hrvaškem parlamentu odvzeli imuniteto za kazenski postopek in morebitni preiskovalni pripor zaradi kršitve otrokovih pravic in nezakonitega orožja. Dabro se je v središču medijev znašel po tem, ko je časnik Jutarnji list objavil posnetek, na katerem Dabro strelja s pištolo skozi okno premikajočega se avtomobila. Minister je takrat vztrajal, da s svojim ravnanjem ni nikogar ogrožal, saj da ni koristil pravih nabojev.