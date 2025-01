Na Hrvaškem odmeva nov posnetek nekdanjega kmetijskega ministra Josipa Dabra z orožjem. Dabro, ki je nedavno zaradi posnetka streljanja iz vozila odstopil in se vrnil v poslanske klopi, se je moral v četrtek znova braniti pred očitki javnosti, potem ko je portal Telegram objavil posnetek, na katerem ima v rokah avtomatsko puško, t. i. kalašnikovko.

Hrvaški portal Telegram je v četrtek objavil posnetek, na katerem je videti Dabra, ki sredi koruznega polja, brez majice in v natikačih nosi avtomatsko puško tipa ak-47, bolj poznano pod imenom kalašnikovka.

Razkrili že tri posnetke, kjer v rokah drži orožje

To je že tretji podobni posnetek, ki so ga letos razkrili hrvaški mediji. Dabro, ki je poleg ministrske opravljal tudi funkcijo podpredsednika vlade, je sredi meseca odstopil, potem ko je časnik Jutarnji list objavil posnetek, na katerem je kot sopotnik z ročno pištolo izstrelil več nabojev skozi spuščeno okno avtomobila. Član skrajno desnega Domovinskega gibanja (DP) je sicer pojasnil, da je posnetek nastal, preden je zasedel funkcijo, prav tako pa da s svojim ravnanjem ni nikogar ogrožal, saj da je uporabljal vadbeno strelivo.

Kmalu zatem je Telegram poročal še o posnetku, na katerem Dabro strelja z avtomatsko puško, nato pa orožje poda fantu, ki sproži rafal.

Tako kot v zadnjem primeru tudi tokrat Telegram poudarja, da gre za vrsto orožja, ki ga na Hrvaškem ni mogoče zakonito posedovati. S posnetki se že ukvarja pristojno tožilstvo.

Dabro, ki se je po odstopu vrnil v parlament, se je na zadnje razkritje odzval z zapisom na omrežju Facebook, kjer je sporočil, da ga vsak nov posnetek le utrjuje v prepričanju, da je treba vztrajati v boju za hrvaško kmetijstvo in reševanje težav v podjetju za upravljanje z državnimi gozdovi Hrvatske šume. Za to je Dabro nedavno izjavil, da je "leglo kriminala". Vprašanje upravljanja podjetja je v zadnjem obdobju predmet koalicijskih razhajanj DP in največje stranke HDZ.