Predvidoma v začetku junija naj bi v okviru nadgradnje železniške infrastrukture na območju Železniške postaje Ljubljana odstranili notranjo ureditev pritličja postajnega poslopja, ki je bila zasnovana prav po rešitvi priznanega arhitekta Marka Mušiča. O delih, ki bodo vključevala rušitev severozahodnega in severovzhodnega prizidka ter odstranitev notranje ureditve, je Mušiča – njegov arhitekturni atelje je notranjo ureditev obnovil med letoma 1987 in 1996 – obvestilo ministrstvo za infrastrukturo.

Vrata v mesto prvi stik z našo kulturo

Mušič je prepričan, da je treba notranjo ureditev za vedno ohraniti kot javni, mestu in potnikom namenjen prostor. "Torej takšen, kot je bil urejen. Kot zgodovinski in kulturni spomenik, ki je skupaj s postajno stavbo, tudi v najširših evropskih razsežnostih edinstven, dragocen in žlahten ponos našega mesta," je dodal in med drugim še zapisal, da "medtem ko so bila v preteklosti vrata v mesto v mestnem obzidju in daleč od njegovega jedra, so dandanes potniške postaje v njegovem središču sodobna vrata v mesto. Zato so za vse, ki v mesto prihajajo, prvi stik z nami, z našo kulturo in omikanostjo".

Stavba glavne železniške postaje Ljubljana v bidermajerskem slogu je bila zgrajena leta 1848. Za prenovo in ureditev ljubljanske potniške postaje je Mušičev atelje zmagal na jugoslovanskem dvostopenjskem anonimnem urbanistično-arhitekturnem natečaju. Mušičev atelje je za svoj arhitekturni dosežek prejel tudi strokovna priznanja.