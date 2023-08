Za nekatere turistične ponudnike sezona končana. "Škoda bo enormna."

Turizem je panoga, ki so jo prav na višku turistične sezone prizadele poplave. Kljub temu je velik del Slovenije ostal varen in odprt za turiste, je v pogovoru za Planet TV izpostavil Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije. "Ampak ob teh območjih, ki so bila res prizadeta, velika večina preostalih kapacitet posluje normalno. To se nam je zdelo zelo pomembno poudariti, ker smo avgusta in to je višek sezone v večini destinacij, in je pomembno, da ne pride do prevelikega izpada dohodka," je dejal.

Infrastruktura uničena v več kampih in Thermani Laško

Največ škode je, kot je povedal Pobegajlo, pri podjetjih, ki so jih poplave neposredno prizadele. Med hoteli je to zagotovo Thermana Laško, zelo veliko škode pa je tudi v kampih predvsem v Savinjski dolini, okolici Kamnika in na Koroškem.

Sledi druga skupina podjetij, ki je posledice poplav odpravila, in bi lahko poslovala, vendar ne more, ker do njih ni dostopa. Pri tem omeni Logarsko dolino, kjer bo, kot pravi, "treba izoblikovati neko pomoč".

Za Veliko planino morda polmilijonska izguba

Izpostavil je tudi Veliko planino, ki jo je ujma odrezala od sveta. "Tam ne dela nihalka, poškodovana je cesta, odneslo je most pri Stahovici, dalo bi se iti naokrog po drugi cesti, vendar so tudi poškodbe na tem cestišču prevelike. Dostop do koč je tako v celoti onemogočen," je pojasnil direktor Tomaž Štefe in dodal, da bo nastala velika gospodarska škoda. "Velika planina avgusta ustvari kar eno četrtino celotnega letnega prihodka, tako da če bi se zgodilo, da Velika planina ne bi obratovala ves avgust, bi to pomenilo okoli pol milijona izgubljenih prihodkov, in verjetno je podobna ocena tudi za ponudnike nastanitev na Veliki planini."

Če na Veliki planini še računajo na hitro obnovitev ceste in ponovno odprtje, pa bodo nekateri deli Slovenije z deli morali počakati do naslednje sezone. Kot je povedal Pobegajlo, so si z vodstvom združenja kampov Slovenije in vodstvom Turistične zveze Slovenije takoj v dneh po poplavah ogledali nekaj kampov v Savinjski dolini. Dejal je, da ti letos ne bodo mogli več poslovati in da bo škoda enormna.

Gostje rezervacije odpovedali iz previdnosti

Tretja, največja skupina turističnih ponudnikov, pa je izpad zasedenosti zaznala zaradi samih poplav. Zato, ker so bili gostje, zlasti v tujini, iz previdnosti zadržani ali pa so odpovedali rezervacije oziroma jih prestavili, pravi Pobegajlo.

Ocena škode, ki jo bodo imele poplave na panogo, je po besedah Pobegajla za zdaj prenagljena, poudarja pa, da slovenski turizem v dobrih turističnih letih avgusta obrne okoli 500 milijonov evrov, kar pomeni, da se vsak odstotek izpada meri v milijonih. Kljub temu ostaja upanje, da se bodo s pomočjo takojšnega odziva in pozitivne komunikacije gostje že avgusta začeli v večjem številu vračati.