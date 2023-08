S pomočjo informacij občanov prijeli več vlomilcev

Policisti na poplavnih območjih še naprej opravljajo naloge varovanja premoženja. "Sodelovanje z občani na teh območjih je resnično dobro, saj vsakodnevno prejemamo informacije, s katerimi lahko učinkovito preprečujemo kazniva dejanja," so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, kjer so s pomočjo občanov odkrili več vlomilcev.

Ob tem so poudarili, da so storilci kaznivih dejanj še kako aktivni tudi na območjih, ki jih niso neposredno prizadele poplave in kjer policisti opravljajo redno delo pri skrbi za javno varnost in preprečevanje kriminalitete.

Minulo noč so ljubljanski policisti prejeli obvestilo občana, da dve osebi skušata vlomiti v gostinski lokal na območju Tacna. Policisti so ob prihodu na kraj izsledili 22- in 33-letnika, ki sta vlamljala v lokal. Dejanje so jima preprečili in zoper oba bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

V istem času so policisti v Grosuplju pri obhodu terena opazili 21- in 38-letnika, ki sta vlomila v parkirano osebno vozilo in iz njega odtujila gotovino. Oba so pridržali in ju bodo prav tako kazensko ovadili.

Danes zgodaj zjutraj so policisti prejeli obvestilo o sumljivem dogajanju pri stanovanjski hiši v Mostah, kjer so policisti nato zalotili 41- in 55-letnika, ki sta ravno zapuščala hišo, v katero sta vlomila. Odnesla sta kar nekaj nakita, ki so ga policisti vrnili lastnikom. Oba so pridržali in ju bodo danes privedli pred preiskovalnega sodnika. Ugotovili so tudi, da se je 55-letnik tekom postopka s ponarejenimi dokumenti izdajal za drugo osebo.

Že v petek so moščanski policisti takoj po ropu uspeli izslediti mladoletnega storilca, ki je z nožem zahteval vrednejše stvari. Danes ponoči pa so pri vlomu v gostinski objekt v centru mesta zalotili dve mladoletnici. Več podatkov o teh dveh kaznivih dejanjih sicer policisti ne morejo posredovati, saj so v dejanja vpletene mladoletne osebe.

Policisti se občanom zahvaljujejo za posredovane informacije in jih pozivajo, naj jim zaznana sumljiva ravnanja še naprej sporočajo na interventno številko policije 113. Tako lahko občani pomagajo preprečiti storilcem, da bi oškodovali njih, njihove sosede, znance ali naključne mimoidoče. "Skupaj lahko zagotovo bolje poskrbimo za varnost vseh prebivalcev Slovenije," so poudarili na Policijski upravi Kranj.

S Policijske uprave Kranj pa so danes sporočili, da so blejski policisti v ponedeljek okoli 17. ure prejeli obvestilo lastnika pred meseci ukradenega skuterja, da je na območju Bleda opazil osebo, ki se vozi z njegovim skuterjem. Policisti so se hitro odzvali ter izsledili 21-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ga prijeli, skuter pa vrnili lastniku. Zbiranje vseh obvestil še poteka, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.