Delovni stroj pri delu huje poškodoval prostovoljca

"Prostovoljec ni v življenjski nevarnosti. Ima pa težje poškodbe. Delovni stroj naj bi ga zbil in mu poškodoval prsni koš in ramo. Bil je trenutek nepazljivosti, ker ga voznik delovnega stroja ni videl, ko je stopil izza tovornjaka," je na svojem facebook profilu prvi nesrečo opisal sodelavec Radia Slovenija Aleksander Čobec, ki je zapisal, da je kopač povozil prostovoljca in dodal, da naj bodo prostovoljci pri svojem delu pazljivi.

Čobec je dodal, da je bil prostovoljec iz smetarskega podjetja SIJ Odpad Pivka in je dovažal smeti na smetišče v vas Suhadole pri Komendi.

Nevarnost nesreč na območjih sanacije, kjer je veliko delovnih strojev in ljudi, je velika

Da je bila o delovni nesreči na območju Komende obveščena tudi policija, je potrdila Aleksandra Golec, ki je zapisala, da je bilo po doslej zbranih podatkih ugotovljeno, da se je na območju komunalnega odlagališča nahajal voznik delovnega stroja z naloženim materialom (bager).

"V tem času se je na odlagališče pripeljal voznik s tovornim vozilom, ki je vozil odpadni material iz področij sanacij, izstopil, ter se gibal v bližini delovnega stroja. Pri premiku z delovnim strojem, voznik ni opazil moškega, ki je izstopil iz vozila ter ga zbil in delno prevozil. Moški je pri tem dobil hujše poškodbe," je še zapisala in dodala, da je bil prostovoljec z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti še ugotavljajo posamezne okoliščine nesreče in bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem so na ljubljanski policijski upravi (PU) opozorili na previdnost, saj se na območjih, kjer poteka sanacija nahaja veliko ljudi, odpadnega materiala in tudi delovnih strojev, zato je nevarnost nesreč še toliko večja.

"Vsi, ki pomagajo vlagajo ves trud v pomoč drugim in pri tem dela opravljajo neprestano že od prejšnjega tedna, zato je lahko njihova koncentracija glede okoliščin, ki privedejo do nesreče, še toliko manjša - zato pazimo drug na drugega!" so še zapisali v sporočilu.

