Na terenu danes pričakujejo okoli tri tisoč ljudi #vŽivo

V ponedeljek je bilo na terenu med 11 tisoč in 12 tisoč ljudi, ki so se prijavili preko aplikacije Poplave 2023, poleg tega pa je bilo izdanih 90 delovnih nalogov za skupine, ki so štele od 30 do več kot 100 oseb. Foto: STA

Po ponedeljkovem dnevu solidarnosti, ki je bil namenjen pomoči vsem, ki jih je prizadela vodna ujma, se je na prizadetih območjih posledice poplav po podatkih poveljnika civilne zaščite Sandija Curka zbralo med 11 tisoč in 12 tisoč prostovoljcev, največ v Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem. Danes na civilni zaščiti pričakujejo med dva in tri tisoč prostovoljcev, ki bodo na teren napoteni prek delavnih nalogov in aplikacije Poplave 2023.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



9.13 V torek na terenu okoli tri tisoč prostovoljcev

Na civilni zaščiti na praznični torek pričakujejo med dva in tri tisoč prostovoljcev, ki bodo na teren napoteni prek delavnih nalogov in aplikacije Poplave 2023. V ospredju bodo predvsem gradbeniki in tehnične ekipe, štabi pa bodo današnji dan med drugim izkoristili tudi za počitek ekip, ki ves ta čas delajo po terenu, poroča MMC.

Kot je povedal poveljnik regijskega štaba za Notranjsko Sandi Curk, se bo število prostovoljcev v naslednjih dneh zmanjšalo, štabi pa bodo ti izkoristili tudi za počitek ekip, ki vse ta čas delujejo na terenu. "Še vedno potrebujemo vašo roko pomoči in pomoč v gradbenem materialu, seveda v nekoliko zmanjšanem obsegu. Še vedno vas naprošamo, da se prijavite in ponudite svojo pomoč. Hvala, da ste z nami," je povedal Curk.

Na terenu bodo v večji meri uporabili gasilce, ki so "bolj izkušeni" in bodo tudi opravljali dela od pranja in razkuževanja, je povedal prvi mož civilne zaščite Srečko Šestan, ki je opozoril vse, ki zbirajo predvsem hrano, da se glede zbiranja pomoči skoordinirajo z Rdečim križem in s Slovensko karitas, saj imajo polna skladišča.

Že v ponedeljek so s poljskim vojaškim letalom v Slovenijo pripeljali 33 palet humanitarne pomoči v vrednosti 80 tisoč evrov, ki jo je poljska Karitas namenila prizadetim v nedavnih ujmah. Letalo je med drugim pripeljalo 25 razvlažilnikov. Danes pa bo po poljskih cerkvah potekal dan solidarnosti s Slovenijo, kjer bodo zbirali sredstva za prizadete v poplavah.

Poleg 25 sušilcev poplavljenih prostorov je poljska Karitas v Slovenijo poslala 16 palet higienskih potrebščin, sedem palet orodja, lopat, metel in drugih čistilnih sredstev, štiri palete trajno pakirane hrane ter šest palet novih oblačil, posteljnine in odej.