Ana Roš Stojan pripravlja dobrodelno večerjo. Izklicna cena menija 520 evrov.

Priznana kuharska mojstrica Ana Roš Stojan ter njene ekipe restavracije Hiše Franko, bistroja Ana in Slon ter Pekarne Ana so se v luči poplav odločili za izvedbo dobrodelne večerje. V ta namen so zagnali licitacijo za vstopnice za večerjo, izkupiček bo namenjen prizadetim v poplavah. Večerja bo 4. septembra v bistroju Ana in Slon v Ljubljani.