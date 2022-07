Za turistične namestitve in gorske centre 69 milijonov evrov #foto

Gospodarsko ministrstvo se je odločilo s finančnimi sredstvi podpreti vse pozitivno ocenjene projekte na javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma. Za 20 projektov, ki se nanašajo na izboljšanje ponudbe turističnih namestitev in gorskih centrov, bo namenjenih skupno 69,14 milijona evrov.

Za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča bo namenjenega 63,42 milijona evrov sofinanciranja. Odobrenih je bilo deset projektov s tega področja, in sicer so jih oddala podjetja Vabo, RTC Jakec Trije kralji, Velika planina, Žičnice Vogel Bohinj, Rekreacijsko turistični center Krvavec, Golte, Unitur, Rekreacijsko turistični center žičnice Kranjska Gora, Javno podjetje Marprom ter Hotel Cerkno, je na današnji novinarski konferenci povedala generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ksenija Flegar.

Slovenija bo dobila več kot 500 novih turističnih postelj

Na razpisu je bilo pozitivno ocenjenih tudi deset projektov gradnje oz. obnove nastanitvenih kapacitet, za kar bo država prispevala 5,71 milijona evrov. Med prejemniki sredstev so na primer Hiša Denk, Rimski vrelec in Hotel Lonca. S projekti z razpisa bo Slovenija dobila več kot 500 novih turističnih postelj in več kot 200 ležišč, katerih kakovost se bo dvignili oz. se bodo ponašala z več zvezdicami, je dodala Flegarjeva.

Gospodarski minister Matjaž Han je poudaril, da so se na ministrstvu v sodelovanju z vladno službo za razvoj in kohezijsko politiko ter ministrstvom za infrastrukturo potrudili zagotoviti dodatna sredstva, da so lahko denar zagotovili za vse pozitivno ocenjene projekte. Tako so k prvotno razpisanim 48,8 milijona evrom dodali še 20,3 milijona evrov sredstev.

Han je poudaril, da je predstavnike Kanina oz. občine že povabil na sestanek na ministrstvo, na katerem bodo iskali možnost sofinanciranja projekta iz drugih sredstev. Foto: Ana Kovač

Sredstev ni dobil gorski center Kanin

V Sloveniji je v skladu z zakonom opredeljenih 13 gorskih centrov, od katerih se jih je 12 prijavilo na razpis. Med dvema centroma, ki sredstev nista dobila, je tudi Kanin, je spomnil Han. Pojasnil je, da projekt Občine Bovec za krožno kabinsko žičnico ni bil pripravljen v skladu z razpisom oz. ni izpolnjeval vseh pogojev. Han je poudaril, da je predstavnike Kanina oz. občine že povabil na sestanek na ministrstvo, na katerem bodo iskali možnost sofinanciranja projekta iz drugih sredstev.

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek je povedal, da je služba za razvoj dodatnih več kot deset milijonov evrov zagotovila s pregledom že odobrenih projektov. Obstajajo namreč posamični projekti, ki do konca izteka finančne perspektive, torej do konca leta 2023, iz različnih razlogov ne bodo dokončani. Ta sredstva bo zato vladna služba preusmerila "s končnim ciljem, da do konca finančne perspektive porabimo vsa sredstva", je povedal.

"Obstajajo posamični projekti, ki do konca izteka finančne perspektive iz različnih razlogov ne bodo dokončani," izpostavlja Jevšek. Foto: Ana Kovač

Dokončanje projektov ogroženo zaradi draginje

Jevšek sicer na terenu ugotavlja, da je uspešno dokončanje mnogo projektov do konca leta 2023 trenutno ogroženo zaradi draginje, saj se pri že odobrenih in izvajanih projektih povečujejo stroški. "To vprašanje smo naslovili na Evropsko komisijo. V prihodnjih dneh se bomo s Komisijo pogovarjali o tem, kako reševati to. Ena od mogočih rešitev je tudi financiranje iz ostanka sredstev, ki hipotetično ne bi bila porabljena," je povedal.

Glede nove finančne perspektive, v katero je EU že vstopila, pa je Jevšek povedal, da bo Slovenija 15. julija v Bruselj poslala predlog partnerskega sporazuma. "Smo ena od štirih držav, ki še ni sklenila tega sporazuma z Evropsko komisijo," je spomnil. "Pričakujemo, da bi partnerski sporazum lahko bil uradno potrjen avgusta," je dejal. Program dela za prihodnjo finančno perspektivo bi lahko bil nato nared do konca septembra, do konca leta pa bi ga uradno potrdil Bruselj. Prihodnje leto bi nato lahko začeli razpise, je nakazal Jevšek.