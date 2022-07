Prometni kaos na poti v priljubljeno alpsko dolino #video

Trenutno gneča ni samo na avtocestah in cestah proti mejnim prehodom ter morju, ampak tudi v naših alpskih dolinah. Pohodnike najbolj privlači na novo asfaltirana cesta v dolino Vrat, ki pa turističnim delavcem, prebivalcem in obiskovalcem povzroča precej težav, saj država še ni poskrbela za prometni režim z omejitvijo prometa, zaradi česar se pojavljajo velike težave s pretočnostjo ceste, ki vodi v priljubljeno alpsko dolino. V preteklem vikendu je dnevno v dolino vstopilo skoraj 700 vozil, s čimer se letos že v začetku sezone bližajo rekordnim številkam, ki presegajo tisoč vozil na dan.

Zaradi veliko vozil in omejenega prostora za parkiranje, nekateri so vozila parkirali kar na cesti, so imeli pretekli vikend največ težav vozniki avtobusov. Ti zaradi že tako ozke ceste in nepravilno parkiranih vozil z avtobusom niso mogli priti do Aljaževega doma v Vratih.

V primeru, da se situacija ne bo izboljšala, bo občina primorana ukiniti javni avtobusni prevoz v dolino. Uvedla ga je sicer to poletje z namenom, da bi Vrata prometno razbremenila.

"Do 15. julija je zagotovljeno, da bo postavljen sistem, ki bo obiskovalce že v Mojstrani opozarjal, da so Vrata polna, zato, da tam pustijo avtomobile in se do Vrat podajo z javnim avtobusnim prevozom. Nadgradnja oziroma končni cilj pa je, da se dostop do Vrat popolnoma omeji z n številom parkirnih mest, ki jih parkirišče v Vratih zagotavlja, to je maksimalno 250, potem pa se vzpostavi samo režim z javnim potniškim prometom," je pojasnil Blaž Veber, direktor TIC Kranjska Gora.

Ta mesec bodo sicer stekla tudi dela za izgradnjo novega parkirišča za 140 vozil v Mojstrani, ki naj bi služilo tudi kot izhodišče za dolino Vrata.