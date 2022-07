Saj ni res, a je: v gore v kopalkah, z dizajnerskim mini nahrbtnikom in pivom v roki

Nekateri imajo do gora še vedno neodgovoren in podcenjujoč odnos, je pokazala preventivna akcija kranjskih policistov, naravovarstvenih nadzornikov TNP in bohoinjskih gorskih reševalcev.

Nekateri imajo do gora še vedno neodgovoren in podcenjujoč odnos, je pokazala preventivna akcija kranjskih policistov, naravovarstvenih nadzornikov TNP in bohoinjskih gorskih reševalcev. Foto: Mediaspeed

Kranjski policisti so v nedeljo na območju Triglavskih jezer z naravovarstvenimi nadzorniki TNP in bohinjskimi gorskimi reševalci izvedli gorsko preventivno akcijo, v kateri so ugotavljali, kako opremljeni in pripravljeni so pohodniki za turo in kakšno je splošno stanje v gorah. Ugotovili so, da je vedno več pohodnikov, ki ustrezno opremo ima, a je ne zna uporabljati, številni do gora še vedno gojijo neodgovoren in podcenjujoč odnos.

Namen skupne preventive vseh treh služb je v prvi vrsti ozaveščanje o ohranjanju narave in o varnosti v gorah skozi spremljanje ter razgovore s pohodniki in oskrbniki v planinskih postojankah, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

In kaj je pokazala akcija na terenu? Da imajo nekateri do gora še vedno neodgovoren in podcenjujoč odnos. To se kaže v tem, da se nekateri v gore podajajo kar v kopalkah in supergah z ravnim podplatom.

Foto: Marko Šinkovec (www.slovenia.info)

Opremo imajo, a je ne znajo uporabljati

Vedno več je tudi pohodnikov, ki sicer imajo opremo, nimajo pa znanja o njeni uporabi, kar je enako ali še bolj nevarno, kot če bi bili neustrezno opremljeni, saj jim oprema daje lažen občutek varnosti, opozarjajo na PU Kranj.

Največ nesreč se zgodi pri sestopih, ko so pohodniki že utrujeni, mnogi tudi dehidrirani. Bistvenega pomena zato ostaja priprava na turo in prilagajanje ture svojim zmožnostim, opremi, situacijam. Reagirati je treba, še preden nastopijo resne težave.

Najpogostejši vzroki za nesreče v gorah ostajajo zdrsi in padci ter nepoznavanje terena, onemoglost (predvsem psihofizična, izberejo si pretežko turo glede na njihovo kondicijo, pripravljenost), padajoče kamenje in bolezenska stanja.

Foto: Klemen Korenjak

Psa zdrsnila s poti, eden je poginil, drug je poškodovan

Včeraj je bila dežurna tudi ekipa za helikoptersko reševanje s posadko Slovenske vojske. Vojaški helikopter je reševal štirikrat. Dva pohodnika sta se poškodovala zaradi zdrsa s poti. Eden na grebenu Košute, druga med vzponom po planinski poti iz Lipance na Debelo Peč.

Zaradi nepazljivosti se je en planinec poškodoval tudi pri Kranjski koči na Ledinah, na območju Komarče se je ekipa z vojaškim helikopterjem odzvala na reševanje psa.

Okoliščine kažejo, da sta en v drugega skočila psa in oba padla s poti. Pot čez Komarčo poteka po strmem in prepadnem terenu. En pes je na kraju poginil, drugi pa si je poškodoval nogo. Oba so s helikopterjem prepeljali v dolino. Glede na trenutno zbrana obvestila sta bila oba psa pred dogodkom na povodcu. Postopek še poteka, so še sporočili iz PU Kranj.