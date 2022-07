Ljubitelji gora so v okviru akcije Naj planinska pot izbrali Hanzovo pot na Prisojnik. Pot bodo predvidoma obnovili še to poletje.

V Planinskem domu Gospodična na Gorjancih so danes v okviru praznovanja stote obletnice Knafelčeve markacije razglasili zmagovalko akcije Naj planinska pot. Ljubitelji gora so za zmagovalko akcije, ki jo že peto leto zapored v okviru akcije Očistimo naše gore organizira Zavarovalnica Triglav, izbrali Hanzovo pot (Koča na Gozdu–Prisojnik). Pot, ki s 1.300 metri velja za eno najdaljših zavarovanih in najzahtevnejših poti v Julijskih Alpah, bo obnove deležna že to poletje.

"Planinci so letos izmed finalistk akcije Naj planinska pot - ožji izbor je pripravila Planinska zveza Slovenije - največ glasov namenili Hanzovi poti, ki od Koče na Gozdu vodi na Prisojnik," je zmagovalko pete sezone akcije Naj planinska pot razglasila Ana Cergolj Kebler, vodja akcije Očistimo naše gore v Zavarovalnici Triglav, ki bo tudi letos namenila sredstva za obnovo poti.

Ana Cergolj, vodja akcije Očistimo naše gore v Zavarovalnici Triglav, Jože Rovan, predsednik PZS in Marko Kopač, predsednik PD Kranjska Gora, med slavnostnim prevzemom klina, ki bo po novem del Hanzove poti na Prisojnik. Foto: Saša Despot

"Gre za eno najdaljših zavarovanih in najzahtevnejših poti v Julijcih. Pot je dolga 1.300 metrov, nanjo pa se lahko podajo le izkušeni gorniki. Kdor ni izkušen, naj si, prosim, najame vodnika," je na slavnostnem prevzemu klina, ki bo vgrajen v prenovljeno pot, pozval Marko Kopač, predsednik PD Kranjska Gora, ki skrbi za zmagovalko izbora.

"Kdor ni izkušen, naj si, prosim, najame vodnika," je pozval Kopač. Foto: Saša Despot

Da je pot resnično zelo nevarna, je opozoril tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan, ki poudarja, da je za vse, ki se je kljub opozorilom lotevajo, potrebno samovarovanje, ne pozabite pa niti na dereze in cepin, saj se snežišča obdržijo dolgo v poletne dni.

"Obnove se bomo lotili še letos," je dobro novico oznanil Rovan, ki je tudi sam dolgoletni markacist in vodja tehnične ekipe markacistov pri PZS. Ta bo planinskemu društvu Kranjska Gora pomagala pri obnovi.

Hanzova pot na Prisojnik je zaradi poškodovanih in uničenih varoval že dlje časa zaprta, a jo nekateri kljub temu uporabljajo, je dodal. Posebno nevarnost predstavlja viseča večja in težja skala, ki je ni mogoče obhoditi. Skala je nevarno postavljena na zelo izpostavljenem delu, kjer lahko ob minimalni obremenitvi pade na levo ali na desno stran, v vsakem primeru so ob padcu skale ogrožene osebe, ki bi se v tem času nahajale nižje na poti, je zapisano na spletni strani PZS.

Hanzova pot je poimenovana po trentarskem vodniku Ivanu Vertlju – Hanziju.

Obnova poti, ki ste jo izbrali v lanski sezoni

V teh dneh pa poteka tudi obnova poti na Koroško Rinko s Kranjske koče na Ledinah, ki so jo ljubitelji gora za zmagovalko izbora Naj planinska pot izbrali lani.

Pot, ki sodi pod okrilje PD Kranj, velja za eno najlepših, pa tudi najzahtevnejših zavarovanih poti v skupini Grintavcev, ki je zaradi dotrajanosti jeklenic in izpuljenih klinov zaprta že od leta 2018.

Obnova planinske poti na Koroško Rinko s Kranjske koče na Ledinah, ki so jo ljubitelji gora za zmagovalko izbora Naj planinska pot izbrali lani, poteka v teh dneh. Foto: Tine Marenče

Obnoviti je bilo treba dostopno pot skozi melišča, nadomestiti izpuljene kline in skobe, zamenjati potrgane in dotrajane jeklenice, očistiti in zaščititi izpostavljena mesta skalnih in gruščnatih podorov ter pot na novo označiti.

Na terenu je ta konec tedna približno 20 markacistov in tehnična ekipa markacistov pri PZS, ki obnovo vodi, je povedal Tine Marenče iz PD Kranj. Pot bodo predaji predvidoma predali v prihodnjem tednu.