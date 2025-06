Sergej Rjabkov, ki je kot namestnik ruskega zunanjega ministra odgovoren za odnose z ZDA, neširjenje orožja in nadzor nad orožjem, je v intervjuju za rusko državno agencijo Tass namignil, da korenine konflikta ne izvirajo le iz konflikta z Ukrajino, temveč tudi iz širitve Nata proti vzhodu. Po njegovih besedah bi umik Natovih sil iz baltskih držav pripomogel h končanju vojne. To po navedbah ameriškega tednika Newsweek, ki povzema intervju, predstavlja novo stališče Kremlja.

Zveza Nato ohranja močno vojaško prisotnost v baltskih državah, z večnacionalnimi bojnimi skupinami, nameščenimi v Bolgariji, Estoniji, na Madžarskem, v Latviji in Litvi, na Poljskem in Slovaškem ter v Romuniji. Vojaško zavezništvo je svojo prisotnost v regiji še okrepilo po obsežni ruski agresiji na Ukrajino. Nato v najnovejšem poročilu razkriva, da osem bojnih skupin "dokazuje moč transatlantske vezi ter solidarnost, odločnost in sposobnost zavezništva, da se odzove na vsako agresijo". Tudi Švedska in Finska sta po ruski invaziji na Ukrajino prešli iz nevtralnosti v pridružitev Natu.

Ne samo Ukrajina, tudi baltske države

Kremelj konec vojne že dalj časa pogojuje s tem, da Ukrajina opusti ambicije po pridružitvi Natu, vendar je Rjabkov očitno v intervjuju namignil, da se mora transatlantsko zavezništvo popolnoma umakniti tudi iz baltskih držav.

V članku z naslovom Konflikta ni mogoče rešiti, dokler se Nato ne umakne je Rjabkov dejal, da je za rešitev konflikta v Ukrajini treba obravnavati njegove temeljne vzroke. "Ameriška stran zahteva praktične korake, namenjene odpravljanju temeljnih vzrokov nasprotij med nami na področju varnosti. Med temi vzroki je v ospredju širitev Nata. Brez rešitve te temeljne in za nas največje težave je trenutni konflikt v evroatlantski regiji preprosto nemogoče rešiti," je po poročanju Newsweeka dejal Rjabkov.

Širitev Nata ključna za izbruh vojne

Prav tako je namignil, da je bila širitev Nata proti vzhodu ključna za izbruh vojne. "Glede na naravo in izvor ukrajinske krize, ki sta jo izzvala prejšnja ameriška administracija in Zahod kot celota, ta konflikt deluje, če hočete, kot preizkus, kot skušnjava, da se preveri resnost washingtonskih namenov za izboljšanje naših odnosov," je dejal.

"Trumpova vrnitev v Belo hišo, skupaj z izjavo o njegovi zavezanosti politični in diplomatski rešitvi ukrajinske krize, je postala razlog za previden optimizem glede morebitne normalizacije odnosov z ZDA, pa tudi v širšem smislu," je v intervjuju dejal namestnik vodje ruske diplomacije.

"S tem namenom sta predsednika Rusije in ZDA opravila štiri telefonske pogovore. Naša stran je izrazila hvaležnost za podporo ZDA nadaljevanju neposrednih pogajanj med Rusijo in Ukrajino, ki jih je ukrajinska stran prekinila leta 2022," je po poročanju Newsweeka dodal Rjabkov.