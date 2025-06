Obsežen ruski napad na Harkov: "Gorijo stanovanja in avtomobili"

"Neposredno so bile prizadete večnadstropne stavbe, zasebne hiše, igrišča, podjetja in javni prevoz," je Terehov objavil v aplikaciji Telegram. In dodal: "Stanovanja gorijo, strehe so uničene, avtomobili gorijo, okna so razbita."

Devet od 54 ranjenih je bilo hospitaliziranih, med njimi tudi dveletna deklica in 15-letni fant, pa je na Telegramu sporočil reginalni guverner Oleh Sinehubov. Dodal je, da je bilo prizadetih več stanovanjskih stavb in avtobusna postaja.

V napadih sta bili ubiti dve osebi, več kot 50 pa je bilo ranjenih. Foto: Reuters

Harkov, drugo največje mesto v Ukrajini, ki se nahaja manj kot 50 kilometrov od ruske meje, je bil tarča uničujočih nočnih napadov že prejšnji teden. V noči s petka na soboto je bilo v mestu približno 50 eksplozij, kar je po besedah ukrajinskih uradnikov najmočnejši napad na mesto od začetka vojne. Vsaj trije ljudje so bili ubiti, 17 pa ranjenih.