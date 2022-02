Pretresljiv prizor iz Ukrajine, ki vas ne bo pustil ravnodušnih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na družbenem omrežju Twitter se je pojavil pretresljiv posnetek mlade ukrajinske družine, ki se mora zaradi vojaške agresije Rusije nad Ukrajino začasno posloviti. Oče je hčer in ženo pospremil na avtobus, ki ju je odpeljal iz žarišča vojne.

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je namreč sprejel odločitev, da bo vpoklical 200 tisoč rezervistov, starih od 18 do 60 let. Splošno mobilizacijo je za zdaj zavrnil.

Vpoklic verjetno čaka tudi mlajšega očeta na posnetku, ki je hčer in ženo pospremil na avtobus. Poslavljanje med očetom in hčerjo je obema na lica izvabilo solze in jok, saj se morda nikoli ne bosta več videla.