"Osebno sem bil priča več usmrtitvam" #vŽivo

"Žena je bila noseča, njen mož je kričal in prosil, naj ga ne ustrelijo. Žal ni zaleglo," je prizor, ki ga je videl na lastne oči, opisal župan Buče Antoli Fedoruk. Medtem pa zunanji ministri zveze Nato danes v Bruslju začenjajo dvodnevno redno zasedanje. Razpravljali bodo o nadaljnji pomoči Ukrajini. Poleg tega naj bi se Rusija po navedbah Nata pripravljala na močno ofenzivo na Donbas. ZDA so napovedale,da bodo v Ukrajino poslale dodatnih 100 milijonov dolarjev, iz Češke pa so sporočili, da so v Ukrajino poslali tanke T-72 in bojna vozila BVP-1.

Župan Buče je povedal, da ocenjujejo, da so ruske čete med okupacijo ubile 320 mestnih prebivalcev.

Antoli Fedoruk je povedal, da je bil osebno priča usmrtitvi več ljudi s strani ruskih sil.

Po prvih ocenah naj bi Rusi brutalno ubili 320 prebivalcev Buče.

"280 people were buried in the brother's graves" after the #Ukrainian Army returned control above this city near Kyiv," the Head of Bucha Anatoliy Fedoruk pic.twitter.com/sZueNUv5m1 — KyivPost (@KyivPost) April 4, 2022

5.35 Češka je Ukrajini poslala tanke

Iz Češke so v Ukrajino poslali več tankov, so za Reuters sporočili s češkega obrambnega ministrstva.

Češka televizija je poročala, da so v Ukrajino poslali tanke T-72 in bojna vozila BVP-1.

5.30 ZDA Ukrajini pošiljajo dodatnih 100 milijonv dolarjev pomoči

Iz Združenih držav Amerike so napovedali, da bodo v Ukrajino poslali dodatnih 100 milijonov dolarjev pomoči, da se bo država lahko zoperstavila ruski invaziji.

Ukrajina "nujno potrebuje več protitankovskih sistemov Javelin, ki so jih ZDA dobavile Ukrajini in se uspešno uporabljajo v obrambi države," je dejal tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby.

"Svet je bil šokiran in zgrožen nad grozodejstvi, ki so jih zagrešili pripadniki ruskih sil v Buči in po vsej Ukrajini," je v izjavi dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

"ZDA ter naši zavezniki in partnerji močno podpirajo suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine," je dodal. Vodja ameriške diplomacije je potrdil, da je bilo s to dodatno pomočjo Ukrajini od začetka ruske invazije 24. februarja dodeljenih skupaj 1,7 milijona dolarjev ameriške pomoči.

5.09 Zelenski: Varnost na svetu ne obstaja za nikogar

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tudi danes ponoči preko vida nagovoril ukrajinski narod. V njem je dejal, da Združeni narodi "trenutno ne morejo opravljati funkcij, za katere so bili ustanovljeni".

"Varnostni svet ZN obstaja, varnost na svetu pa ne obstaja. Za nikogar. To pomeni, da Združeni narodi trenutno ne morejo opravljati funkcij, zaradi katerih so bili ustanovljeni. In kriva je samo ena država, Rusija, ki diskreditira ZN in vse druge mednarodne institucije, v katerih še vedno sodeluje,"je dejal Zelenski.

Dodal, da se je s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom pogovarjal o humanitarnih razmerah v začasno okupiranih regijah Ukrajine.

"Pripravljamo nov sveženj močnih sankcij proti Rusiji za vse, kar je storila našim ljudem," je dejal.

Ukrajinski voditelj je ta trenutek označil za ključen in pozval, naj bodo sankcije Rusije "sorazmerne s težo vojnih zločinov okupatorjev".

Povedal je tudi, da v bližnji prihodnosti pričakuje v Kijevu predstavnico EU Ursulo von der Leyen in evropskega zunanjega ministra Josepa Borrella.

00.30 Zunanji ministri o nadaljnji podpori Ukrajini

Zunanji ministri zveze Nato danes v Bruslju začenjajo dvodnevno redno zasedanje, v ospredju katerega bo vojna v Ukrajini. Razpravljali bodo o nadaljnji pomoči tej državi, potem ko so na dan prišla poročila o ruskih pobojih ukrajinskih civilistov. Poleg tega naj bi se Rusija po navedbah Nata pripravljala na močno ofenzivo na Donbas.

Zunanji ministri članic Nata, med njimi tudi slovenski minister Anže Logar, bodo v četrtek razpravljali o tem, kaj lahko še storijo za podporo Ukrajini, je v torek napovedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. S tem, kakšno pomoč potrebuje Ukrajina, jih bo seznanil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba.

Ruske sile se namreč po Stoltenbergovih besedah množično premikajo stran od Kijeva in se posvečajo vzhodu Ukrajine. "V prihodnjih tednih pričakujemo nadaljnji pritisk Rusije na vzhodu in jugu Ukrajine. Poskušala bo zavzeti celoten Donbas in ustvariti kopenski most do okupiranega Krima," je povedal.

Generalni sekretar zveze Nato na zasedanju zunanjih ministrov pričakuje tudi odločitev za to, da se več naredi za druge partnerice zavezništva, ki so ranljive za ruske grožnje in vmešavanje. Pri tem je omenil Gruzijo ter Bosno in Hercegovino.

Četrtkovega dela zasedanja, ki bo namenjen globalni varnosti, se bodo udeležili tudi zunanji ministri Finske, Švedske in Gruzije ter visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Pridružili pa se jim bodo tudi predstavniki Natovih partneric v azijsko-pacifiški regiji.

Ministri držav članic Nata pa bodo že danes razpravljali tudi o novem strateškem konceptu zavezništva.