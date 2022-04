"Obsojamo ruski napad, a to še ne pomeni, da moramo biti na prvi bojni črti!"

Ehud Yaari že skoraj pol stoletja analizira Bližnji vzhod za izraelske in ameriške medije. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Tako na očitke, zakaj Izrael ni močneje obsodil ruske invazije na Ukrajino, odgovarja dolgoletni izraelski novinar, skoraj 50-letni komentator Bližnjega vzhoda za izraelske medije Ehud Yaari, ki vztraja, da sta uradni Izrael in izraelska javnost dovolj jasno in odločno izrazila svoje nasprotovanje napadom ruske vojske na Ukrajino.

Ehud Yaari Foto: EJA Še vedno ne moremo vedeti, kako in kdaj se bo končala vojna v Ukrajini, a ni dvoma, da svet ne bo več isti kot pred 24. februarjem, ko je ruska vojska prestopila ukrajinsko mejo in začela svoj napad na Ukrajino.

Četudi se na vojno v Ukrajini v nekaterih drugih delih sveta na prvi pogled (ali na naš okrnjeni pogled od daleč) ne odzivajo tako odločno kot ZDA in Evropa, se ta odraža po vsem svetu – tudi na tradicionalno občutljivem območju Bližnjega vzhoda, svari večkrat mednarodno nagrajeni izraelski politični komentator in avtor osmih knjig s področja izraelsko-arabskih odnosov, ki objavlja tudi v ameriških medijih.

"Močno dvomim, da bodo Rusi kdaj obnovili svoj sloves"

"Neverjetno nizka učinkovitost ruske vojske močno odmeva na Bližnjem vzhodu," je v spletni razpravi, ki jo je organiziralo Evropsko judovsko združenje (European Jewish Association, EJA), povedal Yaari.

Opozoril je predvsem na to, kako (ne)učinkovitost ruskega orožja odmeva med obstoječimi in morebitnimi kupci ruskega orožja: "Ruski sloves v arabskem svetu je utrpel nepopravljive izgube in močno dvomim, da bodo to kdaj obnovili."

"Rusi plačujejo davek svojih dejanj v Siriji"

Yaari je prepričan, da so se Rusi za napad na Ukrajino več let pripravljali v Siriji. Po njegovih ocenah je 90 odstotkov ruskih vojaških pilotov, ki sodelujejo v, kot ji uradna Moskva pravi, "posebni vojaški operaciji", letelo tudi v Siriji, 70 odstotkov ruskih častnikov in vojakov pa je od leta 2015 služilo v Siriji.

"Tam so preizkusili najmanj 320 vrst orožja, a je bila Sirija za Ruse preprosta, ker tam niso imeli dostojnega nasprotnika, ki bi bil primerno oborožen," ocenjuje Yaari. "Tudi v Gruziji ruska vojska ni bila najbolj uspešna, zdaj pa plačuje visok davek glede na svoje izkušnje iz Sirije."

Namesto ruskega orožja kitajsko?

Spomnil je, da arabske države niso odkrito obsodile ruskega napada na Ukrajino, temveč ohranjajo "varno razdaljo", ob tem pa opazujejo Kitajsko, za katero se zavedajo, da "vsaj desetletje ne bo prišla na Bližnji vzhod drugače kot trgovinski partner".

Nova priložnost za kitajsko trgovino so veliki načrtovani nakupi orožja (zlasti letal) v državah, kot so Združeni arabski emirati. Yaari meni, da bodo ob "slabem učinku ruskega orožja v Ukrajini" v teh državah veliko bolj začeli razmišljati o nabavah te vojaške opreme ravno na Kitajskem.

Poglobljena tradicionalna tekmovalnost dveh nearabskih muslimanskih držav

Kot enega izmed pomembnih, a po njegovem mnenju močno spregledanih stranskih učinkov vojne v Ukrajini Yaari izpostavlja naraščajočo tekmovalnost med Turčijo in Iranom – dvema nearabskima muslimanskima državama.

"Naraščajoče napetosti med Erdoganom in Rusijo spodbujajo iskanje novih partnerstev na Bližnjem vzhodu. Tako Turčija kot Iran iščeta nove priložnosti za krepitev svoje vloge," ocenjuje izraelski dolgoletni politični komentator.

Nastajajo nova zavezništva

Medtem ko Rusija izgublja svoj vpliv (tudi) v tem delu sveta, Yaari ocenjuje, da bodo celo Turčija, sunitske arabske države in Izrael našli skupni jezik pri prizadevanjih za omejevanje iranskega vpliva. "Nastajajo nova, sicer šibka zavezništva, vzhodnega Sredozemlja z zahodnimi državami in Rusija še dolgo ne more pričakovati, da bo postala del teh zavezništev."

Turčiji je uspelo, da se je postavila kot posrednik pri mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo ter prevzela vlogo, ki jo je imel še prej priložnost uveljaviti Izrael. Toda Yaari meni, da Izrael niti ne bi najbolje odigral te vloge: "Iskreno povedano, dvomim, da ima izraelski premier znanja in izkušnje za dobrega posrednika med Kijevom in Moskvo.

"Ni dvoma, kakšno je stališče Izraela"

Yaari pa se je odločno odzval na vprašanje evropskih medijev, zakaj Izrael do zdaj ni odločneje obsodil ruskega vojaškega vdora v Ukrajino.

"Izrael je v OZN glasoval proti ruskemu napadu in ni dvoma, kakšno je stališče Izraela. Smo proti invaziji, zagovarjamo odhod ruske vojske iz Ukrajine in ozemeljsko celovitost Ukrajine, sprejemamo begunce, do 200 tisoč jih bomo sprejeli, ne le iz Ukrajine, temveč tudi iz Rusije. Delam na televiziji in vem: najboljši ruski talenti z judovskim poreklom prihajajo k nam in razmišljajo o vzpostavitvi sporeda v ruščini. To je za nas blagoslov."

"Evropa nam ne more dajati lekcij o moralnosti"

A Yaari hkrati svari, da Izrael ne sme spregledati pomena odnosov z Rusijo. "Nenazadnje, ruski vojaški piloti so v Siriji in ne želimo spopada z njimi. Menim, da ga tudi Rusi ne želijo, a moramo biti previdni. Spomnil bi le še, da je danes izraelski premier nemudoma in odločno obsodil pokol v Buči, ni dvoma, kakšno je naše stališče."

Ko pa so ga zahodnoevropski kolegi še bolj neposredno vprašali, ali ostrejša obsodba ruskega napada na Ukrajino ni moralno vprašanje, se je odzval precej ostro: "Z vsem dolžnim spoštovanjem, mislim, da nam Evropa ne more dajati lekcij o moralnosti. Ali moramo biti v ospredju tistih, ki obsojajo Putina? Lahko obsodimo njegova dejanja in se usedemo v zadnje vrste, ni nam treba biti v prvi vrsti pri vsakem vprašanju."

Ukrajinska vojna lahko razplamti palestinsko vprašanje

Yaari namreč morebitno težavo vidi tudi v tem, da bi "v luči ukrajinskega dogajanja lahko precej težje dosegli razumna izhodišča za nadaljevanje reševanja palestinskega vprašanja v Izraelu." Ob tem še meni, da so po njegovem mnenju Palestinci po tihem že zdavnaj odločili, da ne sprejmejo kompromisov.

"Oboroževalna dirka na Bližnjem vzhodu traja že več let," je izpostavil. "Poglejte samo, kako močno se je v zadnjih letih oborožil Egipt – ali se ne sprašujete, kaj jim bodo vsa ta letala pete generacije in vse te rakete?"

"Čečenski in sirski plačanci ruski vojski niso v čast"

Prihodnosti poteka vojne v Ukrajini ni želel zlahka napovedati. "Da, ruska vojska ni izpolnila svojih pričakovanj, dejstvo, da potrebujejo čečenske in sirske plačance, jim ne gre v čast, a če jim bo uspelo združiti svoje enote s Krima s tistimi na vzhodu in severovzhodu, bodo obkrožili 40 odstotkov ukrajinske vojske."

To se po njegovem mnenju sklada z novo delitvijo sveta, ki jo je leta 1993 kontroverzno napovedal ameriški politični znanstvenik Samuel Huntington, ko je dejal, da civilizacijska meja teče skozi Ukrajino (in s tem močno polariziral zagovornike in nasprotnike).

"Ključno je, kakšno vojaško pomoč bo prejela Ukrajina"

"Točno to bo nova delitev sveta, na polovici Ukrajine, kjer je meja med katoliško in pravoslavno Ukrajino. Tako bi Putin vendarle lahko dobil nekaj od tega, kar hoče."

Nadaljnji potek vojne v Ukrajini bo, ocenjuje Yaari, odvisen predvsem od količine vojaške pomoči, ki jo Zahod želi in zmore dostaviti Ukrajini. "Ključno je, kaj bo dobila Ukrajina za preprečevanje ruskega poluspeha na vzhodu Ukrajine."