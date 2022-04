Slovenija bo s partnericami in zaveznicami v sodelovanju z Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) storila vse, da bodo storilci odgovarjali za te grozljive zločine, so izpostavili na ministrstvu za zunanje zadeve.

Slovenija bo s partnericami in zaveznicami v sodelovanju z Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) storila vse, da bodo storilci odgovarjali za te grozljive zločine, so izpostavili na ministrstvu za zunanje zadeve. Foto: STA

Zunanje ministrstvo je danes na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika Timurja Ejvazova in mu izrazilo najostrejši protest in zgroženost ob pobojih ukrajinskih civilistov v Buči in drugih mestih. Veleposlanika so na MZZ obenem obvestili, da Slovenija zmanjšuje število osebja na ruskem veleposlaništvu, in sicer na raven slovenske misije v Moskvi.

Kot so zapisali na MZZ, so veleposlaniku Ejvazovu izrazili "najostrejši protest in zgroženost ob pobojih ukrajinskih civilistov v Buči in drugih mestih, ki jih je po osvoboditvi izpod okupacije ruskih agresorskih sil razkrila primerjava objavljenih satelitskih in drugih posnetkov".

.@MZZRS je veleposlaniku Rusije izrazilo najostrejši protest ob pobojih 🇺🇦 civilistov v Buči & drugih mestih ter ga obvestilo o odločitvi, da se v skladu z 11. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih zmanjša število osebja 🇷🇺 veleposlaništva.



👉 https://t.co/lFbVHUsFBw pic.twitter.com/8OQXluSEho — MFA Slovenia (@MZZRS) April 5, 2022

Dodali so še, da so ruskega veleposlanika obenem obvestili o odločitvi, da Slovenija v skladu z 11. členom dunajske konvencije o diplomatskih odnosih zmanjša število diplomatskega in administrativno-tehničnega osebja veleposlaništva Ruske federacije.

Omenjena določba daje državi sprejemnici možnost, da od tujega diplomatsko-konzularnega predstavništva zahteva prilagoditev števila osebja v mejah tistega, kar je zanjo razumno in običajno glede na okoliščine in razmere v državi sprejemnici ter potrebe zadevnega diplomatskega predstavništva.

V tem smislu se je Slovenija odločila, da število članov diplomatske misije Rusije uskladi s številom članov diplomatske misije Slovenije v Moskvi.