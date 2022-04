Rusi vztrajajo: masaker v Buči je laž, to dokazujejo tudi satelitski posnetki #vŽivo

V Buči so po trditvah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega po mučenju ubili več kot 300 civilistov, za kar obtožuje rusko vojsko. Danes namerava nagovoriti združene narode. The New York Times je medtem objavil satelitske posnetke, ki naj bi dokazovali, da trupla na ulicah Buče ležijo že več tednov. Zaradi masakra v Buči sta Velika Britanija in ZDA že napovedali še strožje sankcije proti Rusiji, da so na mizi "številne odprte možnosti" pa navajajo tudi pri Evropski komisiji. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih napoveduje novinarsko konferenco, kjer namerava predstaviti dokaze, da so pokol v Buči uprizorili Ukrajinci. Evropski poslanci bodo na plenarnem zasedanju danes razpravljali o zaščiti otrok in mladih, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. Finančni ministri držav članic EU pa bodo govorili o finančnih in gospodarskih posledicah vojne ter nadaljnjih sankcijah proti Rusiji v luči zadnjega dogajanja v Ukrajini.

Sirens have been activated in the Cherkasy, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Khmelnytsky, Kirovohrad, Kyiv, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, Zakarpattya, Zaporizhzhia, Zhytomyr oblasts and in Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 5, 2022

Po vsej državi so se ponoči večkrat aktivirale sirene, ki opozarjajo na zračno nevarnost, poroča Kyiv Independent.

4.00 Raketni napadi na Mikolajev

Raketni napadi na Mikolajev; Rusi gomilaju snage u Luganskuhttps://t.co/4jOPfsSpS1 - Portal Analitika — Portal Analitika (@PortalAnalitika) April 4, 2022

V ponedeljkovem obstreljevanju južnega ukrajinskega mesta Mikolajev je umrlo deset ljudi, med njimi tudi otrok, je dejal vodja regionalne uprave. Oleksandr Senkevič je v videu, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal: "V obstreljevanju so čez dan ubili skupno 10 ljudi, 46 je bilo ranjenih."

3.45 The New York Times: Trupla civilistov v Buči na ulicah že tedne

Trupla civilistov v Buči na ulicah ležijo že tedne, poroča The New York Times, čeprav ruska stran trdi, da so se umori zgodili po odhodu vojakov.

Breaking News: Satellite images refute Russia’s claim that the killing of civilians in Bucha, a suburb of Ukraine's capital, occurred after its soldiers had left town, a New York Times analysis found. https://t.co/2pDlly6EHs — The New York Times (@nytimes) April 4, 2022

Kijev je za masaker in genocid obtožil Kremelj, vendar Rusija vztrajno zanika, da so njene čete ubijale civiliste. Trdijo, da je vse skupaj laž in prevara. Analiza satelitskih posnetkov pred in po napadih, ki jih je objavil The New York Times, je pokazala, da so mnogo civilistov ubili pred več kot tremi tedni, medtem ko so ruske sile nadzorovale tako mesto kot tisti del regije Kijev.

Satelitski posnetki, ki jih je časopisu posredoval Maxar Technologies, kažejo, da je bilo od 11. marca na ulicah Buče najmanj 11 ubitih ljudi.

3.00 ZDA zasegle superjahto Putinovega zavezanca

Ameriške oblasti so potrdile zaseg superjahte Viktorja Vekselberga in dodale, da je Vekselberg zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po njihovem mnenju je oligarh, rojen v Ukrajini, kršil sankcije, ki jih proti njemu ZDA uvedle že leta 2018.

Znova so ga sankcionirali prejšnji mesec, potem ko se je začela ruska invazija. Luksuzno 78-metrsko jahto Tango, ocenjeno na 90 milijonov dolarjev, je na zahtevo ZDA pridržala španska policija na sredozemskem otoku Mallorca.

0.30 O Ukrajini danes tudi Evropski parlament in finančni ministri EU

Evropski poslanci bodo na plenarnem zasedanju danes razpravljali o zaščiti otrok in mladih, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. Finančni ministri držav članic EU bodo medtem govorili o finančnih in gospodarskih posledicah vojne ter nadaljnjih sankcijah proti Rusiji v luči zadnjega dogajanja v Ukrajini.

Poslanci, ki od ponedeljka zasedajo v Strasbourgu, bodo danes s predstavniki Sveta in Evropske komisije razpravljali o tem, kaj lahko naredi EU, da bi bolje zaščitila otroke in mlade na begu pred vojno v Ukrajini, zlasti pred trgovino z ljudmi in izkoriščanjem. O resoluciji, vezani na razpravo, bo parlament glasoval v četrtek.

V luči vala beguncev, ki so se po začetku ruske agresije nad Ukrajino konec februarja začeli zgrinjati v Evropo, je bil v EU zanje aktiviran status začasne zaščite, ki jim daje pravico do začasnega prebivanja ter dostop do izobraževanja in trga dela.

Obenem pa so članice podprle tudi načrt Evropske komisije v desetih točkah, ki med drugim podaja smernice za obravnavo otrok. Med begunci naj bi jih bilo kar polovica.

Begunci so sicer večinoma ostali v sosednjih državah. Z velikim pritiskom se sooča Moldavija, ki jih ima največ glede na število prebivalcev. Nemčija, Francija in Romunija bodo danes zanjo gostile donatorsko konferenco.

Finančni ministri držav članic bodo medtem razpravljali o nadaljnjih sankcijah proti Rusiji, potem ko so na dan prišla poročila o domnevnih ruskih pobojih ukrajinskih civilistov. Odločitev ni pričakovati. O tem so sicer že v ponedeljek razpravljali ministri evrskega območja.