Bo papež Frančišek upal v Kijev?

Že 8. marca sta ukrajinski predsednik in kijevski župan papeža Frančiška povabila v Kijev. V Vatikanu so potrdil prejem pisma, dejali, da papež moli za Ukrajince, vendar niso omenil nobenih potovalnih načrtov, piše The Guardian.

85-letni papež Frančišek je v soboto obiskal Malto. Na dvodnevnem potovanju je skušal opozoriti na migracijsko krizo, ki jo je zaostrila vojna v Ukrajini.

Na vprašanje novinarja, ki je papeža v soboto spremljal iz Rima na Malto, ali razmišlja o povabilu v Kijev, je Frančišek odgovoril: "Da, na mizi je."

Putina obsoja, a ne poimensko

Kasneje je papež v govoru v malteški predsedniški palači dejal: "Z vzhoda Evrope, iz dežele sončnega vzhoda, so se zdaj razširile temne sence vojne. Mislili smo, da so invazije, divji ulični boji in atomske grožnje mračni spomini na daljno preteklost, vendar so ledeni vetrovi vojne, ki za seboj prinašajo le smrt, uničenje in sovraštvo, močno prizadeli življenja mnogih ljudi, posledično pa tudi nas."

"Oblastnik, ujet v anahronistične trditve o nacionalističnih interesih, provocira in podpihuje konflikte, medtem ko navadni ljudje čutijo potrebo po izgradnji prihodnosti," je dejal, a Putina poimensko ni omenil.

Frančišek je vojno Vladimirja Putina že prej opisal kot "neupravičeno agresijo" in obsojal "grozodejstva", vendar je pazil, da ne omenja ruske krivde za vojno.

Povabilo ukrajinskih političnih voditeljev sta podprla tudi veliki nadškof Svjatoslav Ševčuk iz katoliške cerkve bizantinskega obreda Ukrajine in ukrajinski veleposlanik v Vatikanu Andrij Juraš.

Kijev doslej obiskali trije predsedniki vlad in predsednica evropskega parlamenta

V Kijev se je ta teden odpravila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, kjer se je srečala z Zelenskim in mu sporočila, da bo EU po vojni pomagala obnoviti državo.

Najodmevnejši obisk in tudi prvi med politiki so doslej opravili slovenski predsednik vlade Janez Janša, predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki in predsednik češke vlade Petr Fiala.

Foto: Vlada RS