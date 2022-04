Ukrajinci odkrili ruski raketni sistem, strelivo in orožje #vŽivo

Po grozljivih pokolih v Buči, se štirideseti dan vojne v Ukrajini spopadi nadaljujejo. Oblegano ukrajinsko mesto Mariupol je še vedno žarišče spopadov in zračnih napadov, so objavili pri britanskem obrambnem ministrstvu v svojem zadnjem poročilu obveščevalnih služb, ki je, kot so navedli, skoraj zagotovo ključna tarča ruske invazije, ker bo zagotovil kopenski koridor od Rusije do okupiranega ozemlja Krima. Vojni v Ukrajini se bodo na plenarnem zasedanju znova podrobno posvetili evropski poslanci, že danes pa bodo finančni ministri držav evrskega območja v Luxembourgu razpravljali o posledicah ruske invazije na Ukrajino na gospodarstvo območja z evrom.

Dnevni pregled dogodkov



6.20 Zelenski na podelitvi grammyjev pozval k podpori Ukrajincev

5.50 Ukrajinci našli raketni sistem, strelivo in orožje

5.45 Napadi na Mariupol se nadaljujejo

5.30 Doslej zaradi vojne umrlo več kot 1.400 ljudi

5.00 Evropski poslanci ta teden znova o Ukrajini

0.30 Finančni ministri EU o posledicah vojne v Ukrajini za evropsko gospodarstvo

6.20 Zelenski na podelitvi grammyjev pozval k podpori Ukrajincev

V sinočnjo podelitev glasbenih nagrad grammy v Las Vegasu se je vključil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

V video nagovoru je Zelenski gledalce pozval, naj Ukrajince podprejo "na kakršenkoli način." Foto: Reuters

"Kaj je nasprotje glasbe? Tišina uničenih mest in ubitih ljudi," je dejal Zelenski. "Zapolnite tišino s svojo glasbo. Podprite nas na kakršenkoli način. Samo s tišino ne," je dejal zbranim na prireditvi.

5.50 Ukrajinci našli raketni sistem, strelivo in orožje

Ukrajinci trdijo, da so odkrili močan raketni sistem Po navedbah Kyiv Independent so našli zapuščeni ruski raketni sistem BUK. Dodajajo še, da so našli veliko skritega streliva in orožja.

5.45 Napadi na Mariupol se nadaljujejo

Oblegano ukrajinsko mesto Mariupol je še vedno žarišče spopadov in zračnih napadov, so objavili pri britanskem obrambnem ministrstvu v svojem zadnjem poročilu obveščevalnih služb. Poročilo navaja nenehne hude spopade v Mariupolu, "ko ruske sile poskušajo zavzeti mesto", skupaj z intenzivnimi neselektivnimi zračnimi napadi.

Mariupol, obkrožen z ruskimi silami, že tedne močno bombardirajo. Foto: Reuters

"Mariupol je skoraj zagotovo ključna tarča ruske invazije, ker bo zagotovil kopenski koridor od Rusije do okupiranega ozemlja Krima," je zapisano v poročilu.

5.30 Doslej zaradi vojne umrlo več kot 1.400 ljudi

Združeni narodi so zabeležili več kot 1.400 smrtnih žrtev civilistov, dejansko število pa je verjetno še višje.

Urad Združenih narodov za človekove pravice navaja, da je bilo od začetka vojne v Ukrajini 3.455 civilnih žrtev. Številka vključuje več kot 1.400 smrtnih žrtev in več kot 2.000 ranjenih.

From 24 Feb—2 April, we recorded 3,455 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 1,417 killed, incl 121 children; 2,038 injured, incl 171 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Update https://t.co/hA17imOEQW pic.twitter.com/5F56ZGK9Jo — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) April 3, 2022

5.00 Evropski poslanci ta teden znova o Ukrajini

Evropski poslanci se bodo na plenarnem zasedanju v prihodnjem tednu znova v veliki meri posvetili vojni v Ukrajini. Namenjeni sta ji obe glavni razpravi - prva v torek zlasti zaščiti otrok na begu pred vojno, druga v sredo pa sklepom marčevskega vrha EU, na katerem je bilo v ospredju vprašanje sankcij proti Rusiji.

Poslanci bodo v torek s predstavniki Sveta in komisije razpravljali o tem, kaj lahko naredi EU, da bi bolje zaščitila otroke in mlade, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, zlasti pred trgovino z ljudmi in izkoriščanjem. O resoluciji, vezani na razpravo, bo parlament glasoval v četrtek.

V sredo dopoldne bodo nato poslanci skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in visokim zunanjepolitičnim predstavnikom Josepom Borrellom pod drobnogled vzeli sklepe vrha EU, ki je potekal 24. in 25. marca.

V ospredju razprave, ki ji bo sledila resolucija, bodo zlasti sankcije proti Rusiji in njihovo uresničevanje, o čemer so govorili tudi voditelji.

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja bo v torek tudi razprava s von der Leynovo o dosežkih v dveh letih delovanja njene komisije. V prizadevanjih, da bi razpravo naredili bolj dinamično, bo ta prvič potekala v obliki kratkih vprašanj in odgovorov.

V enakem formatu se bo nato odvila še razprava z Borrellom na temo strateškega kompasa, ki EU poziva k prevzemu večje odgovornosti za lastno varnost in izboljšanju samoobrambnih zmogljivosti.

V sredo popoldne bo poslance in predstavnike Sveta ter komisije zaposlovalo stanj vladavine prava na Poljskem in Madžarskem, zlasti predvideno ukrepanje komisije v skladu s sedmim členom Pogodbe EU.

Na zasedanju naj bi poleg tega parlament v torek po pričakovanjih potrdil posodobljene smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo, v četrtek pa bodo poslanci glasovali o resoluciji, vezani na pobudo komisije o pravici potrošnikov do popravila.

Med ostalimi temami na dnevnem redu so med drugim še zaskrbljujoče stanje pravic žensk v Afganistanu, uresničevanje azilnih pravil v EU in obtožbe o kršenju pravice do azila in nevračanja.

Že danes pa se bodo poslanci skupaj s komisijo posvetili zadnjemu, konec februarja objavljenem poročilu Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC), ki deluje v okviru ZN.

0.30 Finančni ministri EU o posledicah vojne v Ukrajini za evropsko gospodarstvo

Finančni ministri držav evrskega območja bodo danes v Luxembourgu razpravljali o posledicah ruske invazije na Ukrajino na gospodarstvo območja z evrom. O gospodarskih in finančnih posledicah vojne pa bodo v torek razpravljali še finančni ministri vseh držav EU.

Finančni ministri držav območja z evrom, med katerimi bo tudi slovenski minister Andrej Šircelj, bodo danes razpravljali o kratko- in srednjeročnih posledicah vojne v Ukrajini na evrsko gospodarstvo. Viri pri EU ob tem poudarjajo, da ocena posledic še poteka.

Razpravljali bodo še o uvedbi digitalnega evra, pri čemer bo v ospredju vprašanje zasebnosti, bančni uniji ter rastočih cenah stanovanj.

Gospodarske in finančne posledice vojne v Ukrajini, zaradi katere je EU proti Rusiji uvedla stroge sankcije, bodo tudi tema torkovega zasedanja finančnih ministrov držav članic EU, med katerimi bo tudi Šircelj. Po navedbah virov pri EU bodo preučili, kako poteka izvrševanje sankcij in njihove posledice.

Z Ukrajino bo prav tako povezana razprava o evropski finančni arhitekturi za razvoj. Finančni ministri bodo predvidoma sprejeli sklepe o strateški avtonomiji EU na področju gospodarskih in finančnih vprašanj.

Govorili pa bodo še o predlogu direktive o splošnem minimalnem obdavčenju za multinacionalke v EU. Gre za prenos globalnega dogovora o minimalnem 15-odstotnem obdavčenju multinacionalk. Države članice so blizu dogovora, a ni znano, ali bo do njega prišlo že v torek, je slišati v Bruslju.