Po grozljivem pokolu Ukrajina osvobodila pomembno mesto #vŽivo

Devetintrideseti dan vojne v Ukrajini iz mesta Buča poročajo o grozljivih pokolih. Ukrajinske sile so mesto osvobodile, a prizori so grozljivi, je dejal svetovalec zunanjega ministra. "Hiše so zravnane ali izropane do zadnje žlice, trupla civilistov ležijo po ulicah."

Dnevni pregled dogodkov



6.43 V Odesi odjeknile močne eksplozije

V zadnjih nekaj urah je v pristaniškem mestu Odesa odjeknila serija eksplozij. Uradnih informacij o tem, kaj se je zgodilo, zaenkrat še ni.

Dopisnica Washington Posta Isabelle Khurshudyan, ki se nahaja v Odesi, je na Twitterju zapisala: "Glasne eksplozije so zdaj v središču Odese. Okna moje hotelske sobe so se kar tresla. Ni jasno, kaj je bilo." Serhiy Bratchuk, tiskovni predstavnik regionalne vojaške uprave Odesa, je prebivalce mesta pozval, naj ostanejo v zavetiščih.

Loud explosions in downtown Odessa right now. My hotel room windows just shook. Not clear what that was. — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) April 3, 2022

5.50 Uničena je največja naftna rafinerija v državi

Med ruskimi napadi je bila uničena naftna rafinerija v Kremenčuku, največja v Ukrajini, poročajo ukrajinski mediji. Rusi so v zadnjem času ciljali na rafinerije nafte, da bi uničili ukrajinske zaloge goriva.

⚡️ Russians destroyed Ukraine’s biggest oil refinery in Kremenchuk during the April 1 missile attack.



Russia has been conducting targeted attacks on oil depots around the country, including in Lviv and Dnipro. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 2, 2022

Devetintrideseti dan vojne v Ukrajini

«У Бучі ми вже поховали 280 осіб у братських могилах», - сказав мер Анатолій Федорук. Вулиці звільненого від рашистів міста сильно зруйновані, багато трупів. Це жах!!! pic.twitter.com/Y1r0XdIeFs — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) April 2, 2022

5.35 Grozljivi pokoli v mestu Buča

Ukrajinske sile so po silovitih spopadih uspele osvoboditi mesto Buča.

Svetovalec ukrajinskega zunanjega ministra Anton Geraščenko je na Twitterju objavil posnetek uničenega mesta in ob tem zapisal: "Buča je bila pred enim mesecem lepo, moderno predmestje Kijeva, danes pa je tukaj vse bombardirano in požgano, hiše so izropane do zadnje žlice ali pa zravnane s tlemi. Mlade družine so pobite, moški pogrešani, ženske posiljene." je zapisal.

Anatolij Fedoruk, župan Buče, je povedal, da je v množičnem grobišču pokopanih 280 ljudi, nekateri med njimi so bili stari šele 14 let. Vsi ti ljudje so bili ubiti, ustreljeni v zadnji del glave," je dejal Fedoruk.

Ukrajinska vojska je sporočila, da so "ruski barbari" poskušali zažgati trupla civilistov. "Na avtocesti 20 kilometrov izven Kijeva je mogoče videti mrtve civiliste. Pod odejo so štiri, pet golih žensk, ki so jih ruski barbari poskušali zažgati ob cesti," so objavili na Twitterju.

Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo več trupel na mestnih ulicah. AFP poroča, da so trupla najmanj 20 moških v civilu našli v eni ulici. Vsi moški so bili v zimskih plaščih, športnih copatih ali škornjih, poleg nekaterih pa so ležala kolesa.