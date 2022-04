Odesa znova tarča napadov. Poročajo o smrtnih žrtvah. #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



4.01 ZDA Ukrajini pošiljajo 300 milijonov dolarjev vojaške pomoči

2.31 Živalim iz zoološkega vrta grozi lakota

1.17 Orban: To ni naša vojna, moramo se je izogibati

00.11 Rusi napadli Odeso

Andy Vermaut shares:Ukraine Says Russian Missiles Hit Residential Area In Odessa: Three missiles hit a residential area near the Ukrainian southern port city of Odesa on Friday, the local governor Maksym Marchenko said in a video posted… https://t.co/69EgQwNabv Thank you. pic.twitter.com/ISjZZwDd3K