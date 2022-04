Močna eksplozija: Rusi obtožili Ukrajince napada na njihovo ozemlje #video

Guverner Vjačeslav Gladkov je prek Telegrama sporočil, da sta požar v skladišču nafte v Belgorodu, ki je izbruhnil danes zjutraj, povzročila zračna napada dveh ukrajinskih helikopterjev. V napadu naj bi bili poškodovani dve osebi, a njuno življenje ni ogroženo. Gasilci se borijo z ognjem, prebivalce bližnjih ulic so evakuirali, še poroča Index.hr.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz