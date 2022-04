Zelenski odvzel čine dvema generaloma #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov:



6.30 Ukrajina: Rusi zaplenili 14 ton humanitarne pomoči

5.52 Predsednica evropskega parlamenta v Kijev

5.45 Ob pomoči Rdečega križa naj bi stekla evakuacija iz Mariupola

5.40 Zelenski odzvel čine dvema generaloma

5.30 V veljavi Putinov plinski ultimat

5.12 Rusi zapustili nuklearko v Černobilu

6.30 Ukrajina: Rusi zaplenili 14 ton humanitarne pomoči

Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je sporočila, da so ruske sile v četrtek zasegle 14 ton humanitarne pomoči z avtobusov, ki so se vozili v mesto Melitopol na jugu Ukrajine. V 12 avtobusih so našli hrano in zdravila. Ruske sile so ustavile tudi humanitarni konvoj s 45 avtobusi, ki je šel proti Mariupolu.

5.52 Predsednica evropskega parlamenta na poti v Kijev

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je odpotovala v Kijev, da bi po ruski agresiji na Ukrajino izrazila podporo ukrajinskemu narodu.

"Na poti v Kijev," je pozno sinoči na družbenem omrežju Twitter objavila Metsola.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

Kot je povedal Metsolin tiskovni predstavnik Jüri Laas, bo Metsola "posredovala sporočilo podpore in upanja v imenu Evropskega parlamenta." Nadaljnjih podrobnosti o potovanju zaradi varnostnih razlogov ni razkril.

Metsola je prva predsednica katere izmed institucij EU, ki bo obiskala ukrajinsko prestolnico. Pred njo so podporo Ukrajincem z obiskom Kijeva izkazali že slovenski premier Janez Janša, češki premier Petr Fiala in poljski premier Mateusz Morawiecki.

5.45 Ob pomoči Rdečega križa naj bi stekla evakuacija iz Mariupola

Po ruskem zagotovilu o začasni prekinitvi ognja je ukrajinska vlada v četrtek v Mariupol poslala avtobuse za današnjo množično evakuacijo civilistov, pri kateri naj bi pomagal tudi Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Ruski in ukrajinski pogajalci bodo medtem morda nadaljevali s pogovori prek videokonference.

Ukrajinska vlada je v četrtek v oblegano jugovzhodno ukrajinsko pristaniško mesto Mariupol poslala konvoj 45 avtobusov, s katerim naj bi iz mesta evakuirali večje število civilistov. Avtobusi naj bi ljudi iz Mariupola v približno 200 kilometrov oddaljeno Zaporožje prepeljali prek mesta Berdjansk, ki je pod ruskim nadzorom.

Mednarodni odbor Rdečega križa je v četrtek sporočil, da se pripravlja na pomoč pri evakuaciji. "Zaradi logističnih in varnostnih razlogov bomo v petek pripravljeni voditi operacijo, če se vse strani strinjajo z natančno določenimi pogoji, vključno s potjo, časom začetka in trajanjem evakuacije," so dodali.

Medtem naj bi se nadaljevali diplomatski napori za reševanje konflikta. Pogajalski delegaciji Rusije in Ukrajine bosta danes namreč morda nadaljevali s pogajanji na daljavo prek videopovezave, vendar izvedba pogovorov po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova še ni potrjena.

5.40 Zelenski odzvel čine dvema generaloma

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dvema ukrajinskima generaloma odvzel vojaški čin. Zelenski je razkril, da je eden od generalov Andrij Olehovič, vodja glavne varnostne obveščevalne službe SBU. Drugi general pa Krivoručko Serhij Oleksandrovič, ki je bil vodja SBU v Hersonu, prvem večjem mestu, ki ga je zasedal ukrajinska vojska.

Ukrajinski predsednik je oba zdaj že nekdanja ukrajinska generala označil za antijunaka. "Zdaj se nimam časa ukvarjati z izdajalci. A sčasoma bodo vsi kaznovani," je dejal Zelenski.

Drugih podrobnosti o generalih ali njihovi usodi ni sporočil.

5.30 V veljavi Putinov plinski ultimat

Danes je začel veljati odlok o novem načinu plačevanja zemeljskega plina iz Rusije, ki ga je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal že pred dnevi. Če države ne bodo pristale na plačevanje v rubljih, se bo dobava po obstoječih pogodbah ustavila, je napovedal in ponovil, da pri dobavi ne bodo dobrodelni. "Nam nihče nič ne proda brezplačno in tudi mi ne bomo dobrodelni," je dejal.

Putin je včeraj pojasnil, da morajo vse "neprijateljske" države, kamor spadajo vse članice EU, odpreti bančni račun v rubljih, preko katerega bodo od 1. aprila plačevale za dobave plina. Nemški kancler Olaf Scholz je ob tem znova zatrdil, da bodo Zahodne države plin še naprej plačevale v evrih in dolarjih.

5.12 Rusi zapustili nuklearko v Černobilu

Ruske sile so zapustile jedrsko elektrarno v Černobilu na severu Ukrajine, so včeraj sporočile pristojne ukrajinske oblasti. "V poslopju jedrske centrale v Černobilu ni več tujcev," je na Facebooku objavila ukrajinska državna agencija, ki upravlja nuklearko.

Že pred tem so iz jedrskega koncerna Energoatom sporočili, da so se ruske sile začele umikati z območja nuklearke in mesta Slavutič. Ruski vojaki so se odpeljali v smeri Belorusije. Manjše število jih je po prvotnih navedbah še ostalo, zdaj pa so potrdili, da so se vsi umaknili.

Rusija je takoj po napadu na Ukrajino 24. februarja zasedla območje nuklearke, kjer se je leta 1986 zgodila najhujša jedrska nesreča doslej. Od takrat je bilo tam okoli sto ukrajinskih tehnikov, ki skrbijo za varnost.