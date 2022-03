Janša o Ukrajini za Sky News

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je v sredo premier Janez Janša gostoval v oddaji Connect the world na CNN International, bo danes gost oddaje Sarah Jane Mee Show na Sky News, so v tvitu sporočili z vlade. Oddajo, ki bi se morala začeti ob 16.30, so sicer premaknili za eno uro. V pogovoru z voditeljico Sarah Jane Mee bosta spregovorila o trenutnih razmerah v Ukrajini.