Janša o cenah energentov: Slovenija se zavzema za srednjo pot

Vprašanje ukrepanja v odziv na visoke cene energije, ki Unijo pestijo že dlje časa, vojna v Ukrajini pa je ta položaj še znatno poslabšala, deli članice. Nekatere države, na čelu s Španijo, pozivajo k posegom na trg, druge, na čelu z Nemčijo, svarijo pred takšnimi presedani.

"Mi bomo tu iskali kompromis. Smo za delovanje svobodnega trga, tudi ko gre za trg energentov. Nismo pa za to, da se to prepušča stihiji v izrednih razmerah, in te izredne razmere so praktično že tukaj ali so pred vrati," je dejal Janša.

Srednja pot je po njegovih besedah krepitev evropskega pristopa, torej skupne nabave, skupnih pogajanj za cene, skupne gradnje zmogljivosti, še posebej skladišč za plin, saj je Slovenija praktično brez njih. Skupen pristop je bistveno boljši, kot da se vsaka država pogovarja zase in se v enem tednu v Katarju zvrsti deset delegacij evropskih držav na isto temo, je ponazoril.

EU bo od ZDA dobavljala utekočinjen zemeljski plin

O dogovoru EU in ZDA glede dobave 50 milijard kubičnih metrov ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina Uniji na leto je Janša dejal, da je ameriški predsednik Joe Biden v četrtek zagotovil, da imajo ZDA velikanske rezerve nafte in plina, 300 črpališč, ki jih lahko odprejo kadarkoli.

Tako da do naslednje zime nabava plina in nafte zagotovo ne bi smela biti problem, niti glede količin niti glede logistike, je pa teh energentov bistveno več, kot smo si do zdaj mislili, tudi bliže, je pa treba zgraditi skladiščne zmogljivosti in nekatere plinovode, je pojasnil premier.

Prejšnji ameriški predsednik Donald Trump in tedanji predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sta sicer že julija 2018 sklenila dogovor o krepitvi uvoza ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina in soje v Unijo, ki je tedaj preprečil trgovinsko vojno ob Trumpovih grožnjah z uvedbo novih carin na avtomobile.

Biden evropske države pozval k sankcijam proti Rusiji

Biden je ob obisku Bruslju pritisnil na evropske države glede nadaljnjih sankcij proti Rusiji. Na vprašanje, kaj bo v naslednjem, petem svežnju sankcij, je Janša odgovoril, da so voditelji, ki so obiskali Kijev, predlagali, kar so izpostavili Ukrajinci ob njihovem obisku.

Povedal je, da gre za nekatere zelo zanimive predloge s ciljem zaustavitve ruskega vojaškega stroja, konkretnejši pa ni želel biti. Pojasnil je le, da to niso predlogi, ki naj bi delovali čez eno leto, temveč bi jih lahko uresničili v naslednjih tednih in mesecih. Te ukrajinske predloge so predstavili tudi na vrhu zveze Nato in Biden jih je po Janševih besedah povzel kot nekaj, kar je absolutna prioriteta.

Na vprašanje, kdaj lahko Evropa odpravi odvisnost od ruske energije, je Janša odgovoril, da se to ne more zgoditi jutri in da se ne bo zgodilo tako hitro, kot bi si Unija želela, se bo pa zgodilo veliko hitreje, kot bi si želela Rusija.