Premier Janez Janša se je danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju zavzel za čimprejšnjo odpravo odvisnosti Evrope od ruskih energentov. "Ta vlak je že na poti in je brez vrnitve," je povedal.

Predsednik vlade 🇸🇮 @JJansaSDS v pogovorih z voditelji 🇺🇸 @POTUS 🇫🇷 @EmmanuelMacron 🇨🇦 @JustinTrudeau 🇷🇴 @KlausIohannis 🇬🇧 @BorisJohnson , ki so se na današnjem srečanju zveze NATO zavezali, da bodo še naprej nudili podporo Ukrajini. pic.twitter.com/nBkZsOc5TN — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 24, 2022

Slovenija po Janševih besedah podpira odločitev, ki bo danes verjetno uradno potrjena, da se Evropa osvobodi odvisnosti od ruskih energentov, takoj ko bo možno.

"To ne pomeni jutri, žal. Mi podpiramo čim hitrejšo pot," je povedal premier. "Ta vlak je na poti in je brez vrnitve. To se bo zgodilo verjetno kasneje, kot si mi želimo, ampak mnogo prej, kot si želi Rusija," je pojasnil.

Evropska komisija bo danes predstavila nekatere rešitve, je še dejal Janša. "Za tiste, za katere smo že slišali oziroma smo bili prej obveščeni, lahko rečem, da so v veliki meri učinkovite," je poudaril.

ZDA bi lahko pomagale z utekočinjenim plinom

O tem, kako bi lahko ZDA pri tem pomagale z utekočinjenim plinom, so razpravljali z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, ki se danes mudi v Bruslju.

Poleg tega je nekaj predlogov med obiskom premierjev Slovenije, Češke in Poljske v Kijevu predstavila ukrajinska stran. Ti predlogi po Janševem mnenju vključujejo "zelo učinkovite sankcije, ki ne predstavljajo neke velike zadeve, okoli katere bi bila mnenja v Evropi različna".

Na vrhu Nata, ki je potekal pred vrhom EU, so govorili o sankcijah, ki se dotikajo vojaških zadev. Gre za tako imenovane produkte za dvojno rabo, ki jih Rusija kupuje kot civilne produkte, uporablja pa jih v vojaški tehniki, je pojasnil premier.

Poleg tega so kolegi iz Ukrajine naredili tudi seznam po njegovem mnenju zelo učinkovitih predlogov oziroma sankcij, ki ciljno vplivajo na situacijo v Rusiji in ne prizadenejo celotnega prebivalstva, ampak predvsem tiste, ki poganjajo ruski vojaški stroj.