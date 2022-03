Janša: Če Rusija naredi ta korak, poti nazaj več ni #video

Predsednik vlade Janez Janša meni, da Rusija ne bo uresničila groženj in uporabila jedrskega orožja, saj bi to pomenilo pot brez vrnitve, je danes dejal v intervjuju za ameriški medij CNN. Poudaril je pomembnost sankcij zoper Rusijo, a izpostavil dejstvo, da sankcije vojne nikoli v zgodovini niso ustavile takoj. Pozval je tudi k nadaljnji pomoči napadeni Ukrajini s sodobnim orožjem, humanitarnimi dostavami, denarjem in upanjem ter se zahvalil ZDA zaradi pomembne vloge pri poenotenju Zahoda.

"Trenutno lahko ruske tanke ustavijo le orožje in Ukrajinci"

Janša je v oddaji At This Hour na televizijski postaji CNN dejal, da so sankcije proti Rusiji zelo pomembne, ker iz zgodovine vemo, da lahko ošibijo agresorja, a dodal: "Ne spomnim pa se trenutka v zgodovini, ko bi sankcije takoj ustavile vojno. Trenutno lahko ruske tanke ustavijo le orožje in Ukrajinci, ki se borijo proti njim. Zaradi sankcij bodo Rusi postali šibki, a narediti moramo vse, da pomagamo Ukrajincem, da postanejo močnejši, in vse, kar lahko naredimo, da Rusi postanejo šibkejši, kombinirati moramo naše napore."

Opomnil je, da morajo sankcije v prvi vrsti vplivati na rusko vojaško opremo. "Ruska tehnologija je narejena tudi iz delov, ki jih proizvajajo na Zahodu. Mislim, da je to tisto, na kar se moramo v tem trenutku osredotočiti."

Janša o morebitni mirovni misiji Nata v Ukrajini: "Poznamo mirovne misije, ki ohranjajo mir, in misije, ki vzpostavljajo mir," je dejal premier in dodal, da bi za mirovno misijo, ki ohranja mir, morali najprej vzpostaviti mir, kar bi bila vsaka prekinitev ognja. "Toda trenutno situacija ni takšna," je dejal premier. "Toda, kar smo videli ob obisku Kijeva, je bila močna odločenost na ukrajinski strani, da se borijo in da zmagajo, mi pa moramo narediti vse, da jim pomagamo, da so dovolj močni, pomagati jim moramo z orožjem. Šele, ko se bodo Ukrajinci ubranili, bo pred nami situacija, kjer bomo lahko govorili o resni mirovni misiji za ohranjane miru. Za mirovno misijo potrebujemo mir, ki ga je treba varovati, a kot rečeno, nismo še tam," je dejal premier. Prav tako je dodal, da je edina organizacija, ki je sposobna opravljati pravo mirovno misijo, le organizacija NATO. "In v tej točki se strinjam s poljskim predlogom," je povedal predsednik vlade. Foto: Vlada RS

Opletanje z jedrskim orožjem je po mnenju Janše samomorilsko

Na vprašanje glede groženj z uporabo jedrskega orožja z ruske strani je predsednik vlade izrazil mnenje, da Rusija jedrskega orožja ne bo uporabila, "saj bi to pomenilo pot brez vrnitve."

"To je nekaj takšnega kot imeti samomorilske namene in mislim, da ljudje, ki so potrebni, da izvedejo takšen ukaz, niso pripravljeni umreti. Mislim tudi, da Rusija zlahka s tem grozi prebivalstvu, Evropi, še vedno pa menim, da to ni mogoča situacija. Situacijo moramo videti takšno, kot je, in ne takšno, kot jo želijo prikazati Rusi," je dejal.

Janša se je zahvalil Združenim državam Amerike

Ob vprašanju, ali bi moral Zelenskega v Kijevu obiskati predsednik ZDA Joe Biden, je Janša odgovoril, da bi bila situacija v tem primeru malce drugačna.

"Da gre predsednik ZDA na vojno območje, je nekaj precej bolj pomembnega, kot da gredo tja trije predsedniki vlade iz Evrope. Vemo, kakšen je pomen ZDA in odločitev, ki jih v ZDA sprejemate. Zdaj, ko je Zahod enoten v obsodbi agresije in podpori Ukrajine, tudi vemo, da smo dovolj močni, da lahko zaustavimo to vojno in agresijo ter zagotovimo mir," je dejal.

Združenim državam Amerike, predsedniku in vladi ter tamkajšnjim medijem se je tudi zahvalil za predstavljanje dogajanja v Ukrajini in pomoč tako Ukrajini kot Evropi.

"Iskreno povedano, v Evropi smo zadnja desetletja zanemarjali varnostno situacijo in zdaj potrebujemo ZDA bolj kot kadarkoli prej po času od padca Berlinskega zidu," je zaključil predsednik vlade Janez Janša.

"Pred 30 leti je bila Slovenija v enaki situaciji kot Ukrajina"



Zakaj je bilo tako pomembno, da so trije evropski voditelji v preteklem tednu šli v Kijev, ko pa bi lahko opravili le telefonski klic, je vprašala voditeljica Kate Bolduan.



Janša je dejal, da je sicer zelo preprosto poklicati, saj pri tem ni nikakršnih tveganj. "Toda 30 let nazaj je bila Slovenija v enaki situaciji, ko nas je napadla komunistična jugoslovanska armada in nas nihče ni prišel podpret. Vemo, kako se počutijo Zelenski, Shmyhal in kolegi v ukrajinski vladi. Tja smo šli zato, da jim damo upanje, da jim damo sporočilo, da niso pozabljeni, da verjamemo vanje. Prinesli smo jim tudi osnutek načrta OECD, kako Ukrajini pomagati pri obnovi po vojni. Sporočilo, da jih nismo odpisali in da verjamemo vanje, je zelo pomembno," je pojasnil.