Janša in Plenković v Zagrebu #video

Predsednik vlade Janez Janša in njegov hrvaški kolega Andrej Plenković sta na današnjem srečanju v Zagrebu izmenjala stališča o Ukrajini, veliko pozornosti pa sta namenila tudi krepitvi dvostranskega sodelovanja pri zagotavljanju oskrbe z energetskimi viri, zlasti z zemeljskim plinom. Hrvaška plinski terminal v Omišlju na Krku namreč vidi kot strateško energetsko naložbo, ki bo zagotovila raznovrstnost oskrbe države in širše regije z energijo. Pogovori so tekli tudi o sodelovanju pri gradnji drugega bloka NEK in nabavi elektrike iz njega. Plenković je sicer že pred časom dejal, da je pripravljen na pogovore s Slovenijo, ko se bo dokončno odločila, kaj namerava.

"Že prihodnji teden se bosta v Zagrebu sestala ministra, pristojna za energetiko, Tomislav Čorić in Jernej Vrtovec," je po srečanju uvodoma dejal hrvaški premier Andrej Plenković.

"Pogovarjala se bosta o sodelovanju pri krepitvi povezave med Hrvaško in Slovenijo glede plinovoda in izkoriščanju zmogljivosti terminala LMF, ki ga imamo v Omišlju na Krku, pa tudi o nadaljnjem sodelovanju glede NEK krško," je dodal Plenković.

Spomnimo, medtem ko smo se pred leti v Sloveniji odločili, da je plinski terminal v Kopru z okoljskega vidika nesprejemljiv, so 29.1. 2021 v Omišlju na otoku Krku v uporabo uradno predali terminal za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) in navezovalni plinovod, po katerem je plin stekel v hrvaško omrežje in do kupcev v drugih državah. "To je zgodovinski dan," je takrat dejal hrvaški premier, saj infrastruktura spreminja položaj države na energetskem zemljevidu.

"Za energetsko neodvisnost in odpornost je za Slovenijo ključna diverzifikacija dobave plina. Gradnja plinskega LNG terminala mora biti prioriteta," pa je minister Jernej Vrtovec tvitnil sredi februarja letos, nekaj dni kasneje pa še za Odmeve na nacionalni televiziji dejal: "Če želimo biti energetsko neodvisni od Rusije, in to moramo biti, se moramo osredotočiti na LNG terminale."