Hrvaška je pripravljena sodelovati pri financiranju izgradnje novega bloka nuklearke in nabavi elektrike. Slika je simbolična. Foto: Gen energija

Hrvaška je pripravljena na pogovore s Slovenijo o financiranju gradnje drugega bloka nuklearke v Krškem kot tudi o nabavi elektrike iz njega, je danes izjavil hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislav Ćorić. Povedal je, da se bodo lahko o vsem pogovarjali, ko bo sprejeta uradna odločitev o gradnji.

Da je ministrstvo za infrastrukturo družbi Gen energija izdalo energetsko dovoljenje za drugi blok nuklearke v Krškem, je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sporočil v ponedeljek. Poudaril je, da še ne gre za dokončno odločitev o tej investiciji, pač pa za prvi korak, da se postopki lahko začnejo. Kakšna bi lahko bila cena in kdaj bi blok začel obratovati, še ni znano, prav tako ni določena finančna konstrukcija. Glede te minister ni izključil morebitnega sodelovanja drugih držav oz. investitorjev.

Hrvaška še ni uradno obveščena o slovenskih načrtih za postavitev novega bloka nuklearke v Krškem. "Ko bodo zadeve formalizirane, smo zainteresirani za financiranje izgradnje drugega bloka v skladu s svojimi možnostmi kot tudi za nabavo elektrike," je povedal Ćorić na današnji novinarski konferenci v Zagrebu, na kateri je govoril predvsem o neformalnem srečanju ministrov za okolje držav članic EU, ki je na temo novega podnebno-energetskega zakonodajnega paketa potekal v Sloveniji.

O tem se je v torek ob robu srečanja na Brdu pri Kranju pogovarjal tudi s slovenskim ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom. Ta je po njegovih besedah ocenil, da bo projekt izgradnje drugega bloka potekal več let. Projekt za zdaj ni tema uradnih pogovorov med Ljubljano in Zagrebom, osebno pa pogovorom ne nasprotuje, je dejal Ćorić.

Povedal je, da je vprašanje slovenske politične odločitve, ali bo zainteresirana za sodelovanje pri financiranju izgradnje novega bloka. "Če jo bodo sprejeli, pričakujem, da bodo sodelovanje najprej ponudili svojim dolgoletnim hrvaškim partnerjem v Nuklearni elektrarni Krško," je dejal.

Hkrati je ocenil, da ne slovenski Gen-I niti hrvaško elektrogospodarstvo (HEP), ki sta partnerja v nuklearki v Krškem, nista zmožna sama financirati več milijard evrov vrednega novega bloka brez dodatnih finančnih aranžmajev, kot so posojila.

Potrebe Hrvaške po elektriki bodo še narasle

Ćorić je spomnil, da Hrvaška z elektriko iz krške nuklearke pokriva deset odstotkov svojih potreb po električni energiji, odvisno od hidroloških pogojev pa je od 30 do 45 odstotkov uvozi. Hrvaške potrebe po elektriko bodo še večje v prihodnjih letih, ker država počasi opušča rabo fosilnih goriv. Jedrske elektrarne predstavljajo stabilen vir elektrike, je še dejal.