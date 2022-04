Predsednik turškega parlamenta za Siol.net: To se bo zgodilo na Zahodnem Balkanu

"V prvi polovici 90. let preteklega stoletja je bilo po razpadu Jugoslavije veliko nesrečnih dogodkov, kot je genocid v BiH. V manjši meri tudi dogajanje na Kosovu in v Makedoniji. Verjamem, da se poboji in genocid ne bi smeli več zgoditi. Po ukrajinskem in ruskem konfliktu verjamem, da vsi v državah nekdanje Jugoslavije menijo, da vojna ni način za reševanje sporov."

Po besedah Shantopa dogajanje v Ukrajini ni samo zmanjšalo apetitov po nasilju v državah Zahodnega Balkana, temveč je tudi predramilo Evropo. "Do zdaj so bile evropske države bolj sproščene do vseh akterjev v regiji, ki so kazali željo po nasilju. Vendar se je to s krizo v Ukrajini spremenilo in menim, da bo Evropa ob dogajanju v regiji ravnala veliko bolj enotno in solidarno ter naredila vse, da prepreči nove pokole in genocide," je poudaril Shantop.

Predsednik turškega parlamenta Mustafa Shantop med obiskom srečanja predsednikov parlamentov Evropske unije na Brdu pri Kranju. Foto: Bojan Puhek

Vpliv Turčije v državah nekdanje Jugoslavije

Turčija je politično zelo vplivna država na območju Zahodnega Balkana. To dokazuje tudi podatek, da se je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan lani srečal z večino voditeljev držav, od srbskega predsednika Aleksandra Vučića do hrvaškega predsednika Zorana Milanovića. Poleg političnega vpliva ima Turčija v državah Zahodnega Balkana velik gospodarski vpliv. Izvoz Turčije v Srbijo je leta 2020 znašal več kot 1,2 milijarde evrov, kar predstavlja približno pet odstotkov celotnega srbskega uvoza.

Predsednik turškega parlamenta Mustafa Shantop med pogovorom za Siol. Foto: Bojan Puhek

Mirovna pogajanja v Istanbulu

Oči vsega sveta so bile sicer v zadnjih dneh uprta v Istanbul, kjer so se Ukrajinci in Rusi pogajali o potencialnem koncu ruske invazije. "V Istanbulu želijo na mirovnih pogajanjih doseči to, kar si želi ves svet - prekinitev spopadov in trajno premirje med obema stranema," je na vprašanje, kaj se dogaja v Istanbulu, odgovoril Shantop. Po njegovih besedah "kriza v Ukrajini ni samo kriza med Ukrajino in Rusijo, temveč ima veliko vidikov. Od migracij, energije do hrane. Vse to v Evropi povzroča veliko gospodarskih težav."

Turčija zato želi končati vojno. "Vendar ima Turčija tudi svoje interese, saj ima država odlične odnose tako z Ukrajino kot Rusijo. Samo govorjenje o premirju ni dovolj, treba se je aktivno lotiti reševanja zadeve, kar je Turčija tudi storila," je še dejal Shantop.

Več o dogajanju v Istanbulu preberite v članku Na pogajanjih tudi ruski milijarder Roman Abramovič.