Kaj se je zgodilo z ruskimi vojaki na letališču Antonov? Z njimi se je pogovarjal CNN-ov novinar.

Pred enim mesecem je ameriška televizija CNN objavila reportažo svojega poročevalca iz Ukrajine, ki je na od Kijeva 20 kilometrov oddaljenem letališču poročal o ruskem zavzetju letališča. Takrat je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obljubil, da bodo ukrajinske sile letališče znova zavzele, zdaj pa so ga, kot poroča CNN, ruske sile nepričakovano zapustile kar same. To potrjujejo satelitski posnetki.

Satellite images show Russian troops have withdrawn from Antonov Airport outside Kyiv https://t.co/qr0YDytefH pic.twitter.com/kvCiJQWjSX — SPORTS CIRCUS INT. (@SPORTSCIRCUSINT) April 2, 2022

Novi satelitski posnetki kažejo, da so se ruske sile umaknile z letališča Antonov v Hostomelu, ki se nahaja približno 20 kilometrov severozahodno od ukrajinske prestolnice Kijev.

Zavzetje letališča Antonov je bila sicer prva večja zmaga Rusov na prvi dan vojne, 24. februarja. Številni transportni in jurišni helikopterji so naredili zasedo na oporišče, kjer so bili nameščeni ukrajinski vojaki.

Intenzivni boji so potekali ob reki Irpin ter mestih Irpin in Buča, južno od letalske baze in Hostomela.

Rusko obrambno ministrstvo je v času zavzetja objavljalo številne videoposnetke, v katerih se hvalijo, kako enostavno so zavzeli letalsko oporišče.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

CNN-ov novinar se je na letališču pogovarjal z ruskimi vojaki

Spomnimo, da se je CNN-ov novinar Christopher Miller prav na tem letališču pogovarjal z vojaki, ne da bi vedel, da so Rusi.

Miller se je takrat s snemalcem odpravil na letališče Antonov, ki so ga iz zraka zavzele posebne ruske padalske enote. Dejal je, da se je pogovarjal z nekaterimi ruskimi vojaki, med njimi tudi z ruskim poveljnikom, ki mu je povedal, da imajo pod nadzorom celotno letališče.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022

Ni znano, kam so se umaknili

To, da so zapustili oporišče, je še en primer pojemajočega se vojaškega uspeha Rusije okoli ukrajinske prestolnice. Kam so odšla vojaška topniška vozila, za zdaj še ni znano, je pa Rusija že prej trdila, da bo zmanjšala svojo vojaško aktivnost okoli Kijeva.

Rusi ne povedo, ali so se vrnili v Belorusijo, od koder so se tudi pripeljali, gosta oblačnost pa trenutno preprečuje, da bi preko satelitskih posnetkov lahko spremljali premike ruskih vojakov na tem območju.