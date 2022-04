Janša pokol v Buči primerjal z dogajanjem v Katinskem gozdu

"To so množični zločini proti človečnosti. Ruska armada se vede kot horda rabljev KGB v Katinu. Ter v številnih drugih krajih pred in po tem. Nikoli ne prevzema odgovornosti. Potem ko smo videli pokol v Buči, nas je groza sploh pomisliti, čemu bomo priča v Mariupolju," je tvitnil premier.

This are massive crimes against humanity. Russian army behaves as a horde of KGB executioners at Katyn. And at many other places after and before. Never bearing responsibility.

After seeing #BuchaMassacre, we are terrified to even imagine what we will see in #Mariupol. pic.twitter.com/A3bb3aOTNA