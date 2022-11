254. dan vojne v Ukrajini. Nemški kancler Olaf Scholz je danes na obisku v Pekingu pozval kitajskega predsednika Ši Džinpinga, naj uporabi svoj vpliv in pritisne na Moskvo, da se vojna v Ukrajini čim prej konča. Kot je dejal po pogovorih, sta Kitajska in Nemčija posvarili Rusijo pred kakršno koli uporabo jedrskega orožja v Ukrajini. Objavljen je bil posnetek drona, ki prikazuje ukrajinskega vojaka, kako teče iz skrivališča v gozdu, da bi uničil ruski tank, ki vozi po blatni gozdni cesti. Na posnetku je mogoče videti ukrajinskega vojaka, ki prihaja iz gozda, potem ko je mimo njega šel tank, in ima na rami si ročni metalec raket. Čeprav je tank začel obračati kupolo proti vojaku, je bil ta še vedno hitrejši in izstreljeni projektil je zadel tarčo.

17.16 Scholz pozval Kitajsko, naj vpliva na Moskvo za končanje vojne v Ukrajini

"Kitajskemu predsedniku sem povedal, da je pomembno, da uporabi svoj vpliv in pritisne na Rusijo. Moskva mora nemudoma ustaviti napade, zaradi katerih dnevno trpi civilno prebivalstvo, in se umakniti iz Ukrajine," je na novinarski konferenci po pogovorih dejal Olaf Scholz, ki se je sešel tudi s kitajskim premierjem Li Keqiangom.

Dodal je, da se Nemčija in Kitajska strinjata, da so ruske grožnje glede uporabe jedrskega orožja nesprejemljive. "Tukaj na Kitajskem se vsi zavedajo, da bi imela eskalacija (vojne v Ukrajini) posledice za vse nas," je dejal.

Ši in Li v svojih izjavah nista izrecno omenjala Rusije. Kitajski predsednik je glede vojne v Ukrajini dejal, da Kitajska "podpira Nemčijo in EU, ki imata pomembno vlogo pri spodbujanju mirovnih pogovorov in oblikovanju uravnoteženega, učinkovitega in trajnostnega evropskega varnostnega okvira", je poročala kitajska državna radiotelevizija CCTV.

"Politično zaupanje se zlahka uniči, težko pa ponovno vzpostavi," je danes opozoril Ši in ob tem navedel citat nekdanjega nemškega kanclerja Helmuta Schmidta o tem, da morajo biti politiki mirni, da sprejmejo stvari, ki jih ne morejo spremeniti, pogumni, da spremenijo stvari, ki jih lahko, ter modri, da razlikujejo med njimi, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Foto: Reuters

16.11 Skupina G7 obljubila pomoč Ukrajini

Zunanji ministri držav G7 so v skupni izjavi po dvodnevnem zasedanju obsodili dejanja Rusije. Omenili so grožnje Rusije z jedrskim orožjem. Ministri so v skupni izjavi obsodili "nedavno zaostrovanje ruskih napadov na civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini". Pred posredovanjem v vojni v Ukrajini so posvarili tudi Belorusijo, ki bo po besedah ministrov utrpela ogromno gospodarsko škodo, če se v vojno vključi neposredno.

Zunanji ministri držav G7 so ob koncu zasedanja v Münstru v Nemčiji napovedali tudi vzpostavitev koordinacijskega mehanizma za pomoč pri obnovi ukrajinske infrastrukture. V paket pomoči Ukrajini naj bi bili med drugim vključeni generatorji, grelci, bivalni kontejnerji, postelje in odeje.

16.08 Požar in eksplozije v bližini letališča pri Hersonu?

Lokalni kanali Telegram poročajo, da je eksplodiralo v bližini letališča, severno od mesta Herson, območja, ki ga zasedajo ruske sile.

15.20 Rusi: iz Hersona vsak dan evakuirajo več kot pet tisoč ljudi

Ruske sile iz Hersona zaradi ukrajinskega napredovanja vsak dan evakuirajo več kot pet tisoč civilistov, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ukrajinske sile, ki se pripravljajo na bitko za mesto Herson, medtem poročajo tudi o hudih bojih v Donbasu na vzhodu, kjer naj bi ruska vojska okrepila napade, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Vojaški inženirji vsak dan na levi breg reke Dneper prepeljejo do 1.200 civilnih vozil − tovornjakov in avtomobilov − ter več kot pet tisoč civilistov," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Pred tem je ruski predsednik Vladimir Putin med praznovanjem dneva enotnosti na Rdečem trgu v Moskvi dejal, da je treba civiliste iz Hersona zaradi napredovanja ukrajinskih sil umakniti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Civilno prebivalstvo ne bi smelo trpeti zaradi obstreljevanja, ofenzive, protiofenzive ali drugih podobnih stvari," je dejal Putin. Dodal je, da so do zdaj mobilizirali 318 tisoč rekrutov, s čimer so presegli zastavljeni cilj, saj po njegovih besedah prostovoljci še naprej prihajajo.

14.53 Urednik prepovedanega ruskega časnika Nova Gazeta opozoril na grožnjo propagande

Odgovorni urednik prepovedanega ruskega časnika Nova Gazeta Dmitrij Muratov je opozoril na nevarnost propagande in jo označil za največjo grožnjo novinarjem. Na današnji konferenci o zaščiti novinarjev na Dunaju je pojasnil, da je v Rusiji "genocid nad mediji končan," namesto neodvisnih medijev pa obstajajo le provladni mediji.

Muratov, ki je bil za svoje delo nagrajen tudi z Nobelovo nagrado za mir, je kot primer navedel izjave voditelja ruske provladne televizijske postaje Russia Today (RT) Antona Krasovskega o umoru ukrajinskih otrok. Krasovski je bil po svojih izjavah na državni televiziji sicer suspendiran, vendar je že dejal, da želi še naprej delati, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V svojem govoru se je Muratov zahvalil tudi vsem evropskim državam, ki so sprejele izgnane ruske novinarje. Kljub temu pa to zanj ni dovolj, saj bi morali po njegovem mnenju za podporo neodvisnim novinarjem ustanoviti sklad, ki bi podpiral novinarje v izgnanstvu pri njihovem delu. Muratov je predlagal, da bi ta sklad poimenovali po ubiti ruski novinarki Ani Politkovski.

14.22 Ukrajinska brigada objavila posnetek: iz gozda je prišel vojak in od blizu uničil ruski tank

Objavljen je bil posnetek z dronom, ki prikazuje ukrajinskega vojaka, kako teče iz skrivališča v gozdu, da bi uničil ruski tank, ki vozi po blatni gozdni cesti.

Na posnetku je mogoče videti ukrajinskega vojaka, ki prihaja iz gozda, potem ko je mimo njega šel tank. Na ramo si natakne ročni metalec raket. Čeprav je tank začel obračati kupolo proti vojaku, je bil zadnji še vedno hitrejši in izstreljeni projektil je zadel tarčo.

Tank je bil hip zatem v plamenih, iz njega pa se je visoko v zrak začel širiti bel dim. Tank je vozil še nekaj trenutkov, a se je ustavil zaradi večkratnih pokov, ki so se zgodili zaradi segrevanja streliva v rezervoarju.

Video je objavila ukrajinska brigada. V izjavi so zapisali, da je vojak tank uničil iz bližine.

13.44 Putin poziva k evakuaciji civilistov iz Hersona

Ruski predsednik Vladimir Putin je pozval k evakuaciji civilistov iz Hersona. To območje, ki ga delno zaseda Rusija, je označil za najnevarnejše območje, poroča ruska režimska tiskovna agencija RIA.

Putin je celotno hersonsko regijo septembra razglasil za del Rusije. Glavno mesto Herson so Rusi zasedli v začetku invazije. Pred časom pa so Ukrajinci sprožili protiofenzivo, katere cilj je osvoboditev celotne regije izpod ruske okupacije, pri čemer je ključna osvoboditev mesta Herson.

10.40 Borrell pozval Iran, naj preneha dobavljati orožje Rusiji

Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je danes ob robu srečanja zunanjih ministrov skupine G7 v Münstru pozval Iran, naj preneha dobavljati orožje Rusiji. Čeprav Teheran zatrjuje, da tega ne počne, pa Borrell poudarja, da so ukrajinske oblasti že predložile dokaze o ruski uporabi brezpilotnih letal iranske izdelave.

Iran bi sicer po opozorilih ZDA poleg bojnih brezpilotnih letal Moskvi lahko dobavljal tudi drugo orožje, na primer rakete zemlja-zemlja, je pred kratkim dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby.

Borrell je obsodil tudi nasilno ravnanje iranskih varnostnih organov v protestih, ki v državi potekajo že od 16. septembra, ko je 22-letna Kurdinja Mahsa Amini umrla v policijskem pridržanju. Hkrati je poudaril, da bo še naprej podpiral protestnike, zlasti pogumne ženske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podobno je dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki je prav tako ostro kritizirala Teheran zaradi kršenja človekovih pravic. V luči nasilnih protestov pa je nemška vlada v četrtek vse svoje državljane pozvala, naj zapustijo Iran.

Ministri držav članic G7 so se na dvodnevnem zasedanju, ki se je začelo v četrtek, že zavezali k pomoči Ukrajini pri oskrbi s hrano. Razpravljali pa bodo tudi o drugi mogoči pomoči Ukrajini, ki vključuje finančno in vojaško pomoč.

6.56 Zelenski: 4,5 milijona ljudi ostalo brez elektrike. To je energetski terorizem.

Zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo je po vsej Ukrajini brez električne energije približno 4,5 milijona ljudi, je v četrtek zvečer opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in Rusijo obsodil energetskega terorizma.

"Nocoj je približno 4,5 milijona odjemalcev začasno brez električne energije. Že samo to, da se Rusija zateka k energetskemu terorizmu, kaže na šibkost našega sovražnika. Ukrajine ne morejo premagati na bojišču, zato poskušajo naše ljudi zlomiti na ta način," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Zelenski.

Ruske sile po vrsti porazov na bojiščih v zadnjih tednih z raketami in brezpilotnimi letalniki obstreljujejo ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Po besedah Zelenskega je bila samo v zadnjem mesecu uničena tretjina elektrarn v državi.

Vlada v Kijevu je Ukrajince pozvala, naj čim bolj varčujejo z električno energijo.

5.05 Eksplozije in zračni napadi v Mikolajevu

V Mikolajevu, glavnem mestu regije na jugu Ukrajine, je bilo slišati več eksplozij. V mestu so sprožili sirene za zračni napad.