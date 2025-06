Države EU so tako po Evropskem parlamentu podprle predlog Evropske komisije, da se za 50 odstotkov zvišajo carine EU za kmetijske proizvode iz Rusije in Belorusije, za katere dodatne carine še niso bile v veljavi. Med izdelki, ki bodo deležni novih carin, so sladkor, riž, moka in krma za živali.

Evropski kmetje svarijo

Med ukrepi je tudi uvedba 6,5-odstotnih carin na uvoz gnojil iz omenjenih dveh držav ter plačilo dodatne dajatve v višini med 40 in 45 evri na tono uvoženega gnojila v obdobju 2025–2026. Te se bodo postopoma zviševale in do leta 2028 dosegle 430 evrov na tono. Bruselj namerava z dajatvami preprečiti tudi posredni izvoz ruskega plina, ki se uporablja za proizvodnjo gnojil.

Evropski kmetje so maja opozarjali, da bi to lahko povzročilo rast svetovnih cen gnojil. Kot so takrat zatrjevali, je zaradi naraščajočih proizvodnih stroškov uporaba ruskih gnojil "cenovno najbolj konkurenčna zaradi dobro uveljavljene logistike" za oskrbo EU.