Kitajska razkrila mejo "prijateljstva brez meja" s Putinom #vŽivo

Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Ši Džinping 4. februarja 2022 na srečanju v Pekingu, med katerim sta Rusija in Kitajska potrdili močne prijateljske vezi. 20 dni pozneje je Rusija napadla Ukrajino. Nekateri politični analitiki trdijo, da je prišel Putin na Kitajsko iskat podporo vojni v Ukrajini oziroma da je Ši Džinpinga z dogovorom o "prijateljstvu brez meja" pravzaprav stisnil v kot, saj mora Kitajska na mednarodnem političnem parketu glede konflikta v Ukrajini zdaj bodisi ohranjati nevtralnost bodisi izraziti podporo Rusiji. Foto: Guliver Image

Pregled pomembnejših dogodkov dneva: 19.33 Kitajski predsednik: Črta, ki se ne sme prečkati, je uporaba jedrskega orožja

17.34 Skupina Wagner nič več v sencah, temveč v sodobni poslovni zgradbi

13.07 Ukrajina: Identificirali smo posiljevalca noseče ženske

11.34 Iran priznal prodajo brezpilotnih letalnikov Rusiji

10.50 Američani in Nizozemci bodo za Ukrajince posodabljali stare sovjetske tanke T-72

10.43 Ukrajina: V zadnjih 24 urah ubitih 600 ruskih vojakov

8.40 Ukrajina: Odbili smo 14 ruskih poskusov napredovanja

7.53 V Hersonu najprej uvedli 24-urno policijsko uro, a jo preklical

19.33 Kitajski predsednik: Črta, ki se ne sme prečkati, je uporaba jedrskega orožja

Kitajski predsednik Ši Džinping je med petkovim srečanjem z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, ko je njun pogovor tekel o vojni v Ukrajini, neposredno naslovil grožnjo uporabe jedrskega orožja.

Chinese President Xi Jinping met with German Chancellor Olaf Scholz on his official visit to China at the Great Hall of the People in Beijing on Friday. The following are some highlights of Xi's remarks (4/4) : pic.twitter.com/p2du2k6JaU — China Xinhua News (@XHNews) November 4, 2022

Džinping je po poročanju kitajske državne tiskovne agencije Šinhua dejal, da si mora mednarodna skupnost prizadevati za čimprejšnjo mirno razrešitev krize v Ukrajini in da morajo biti čim prej vzpostavljeni pogoji za začetek oziroma nadaljevanje dialoga med vpletenimi v spopad. Dejal je tudi, da mora mednarodna skupnost nasprotovati uporabi jedrskega orožja, ves čas opozarjati, da jedrsko orožje ne sme biti uporabljeno in da se svet ne sme znajti sredi jedrske vojne. Preprečiti je treba jedrsko krizo v Evraziji, je še dejal Džinping.

Besede Džinpinga so morda vsaj v javnost sicer prišle razmeroma pozno, saj je Rusija vsaj uradno v zadnjih dneh nekoliko omilila jedrsko retoriko. Ruski veleposlanik v Veliki Britaniji Andrej Kelin je prav to sredo javnost "miril", da Rusija v Ukrajini zagotovo ne bo uporabila jedrskega orožja. Isti dan so iz Kremlja tudi sporočili, da mora biti glavna naloga vseh vpletenih v vojno v Ukrajini, da se prepreči spopad jedrskih sil.

Vladimir Putin je ob ruski priključitvi okupiranih delov Ukrajine dejal, da jih bo Rusija branila z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Tako rekoč vsi so si to razlagali kot posredno grožnjo z jedrskim orožjem. Foto: Reuters

Spomnimo sicer, da so različni ruski politiki in propagandisti pa tudi ruski predsednik Vladimir Putin v preteklih mesecih tako Ukrajini kot Zahodu odkrito žugali z jedrskim orožjem oziroma namigovali, da Rusija morda ne bo imela druge možnosti, kot da ga uporabi.



Ruski general in poveljnik Čečenov Ramzan Kadirov je navijal za ruski preobrat na bojišču v Ukrajini s pomočjo taktičnega jedrskega orožja, nekdanji ruski predsednik in trenutni podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitri Medvedjev je večkrat odkrito ali pa posredno grozil z jedrskim orožjem in se hvalil, da zveza Nato iz strahu pred maščevanjem tako ali tako ne bo ukrepala, šefinja ruske državne televizije RT Margarita Simonjan je od začetka vojne Putina med svojimi televizijskimi nastopi večkrat pozvala, naj uporabi jedrsko orožje, in prebivalce Rusije mirila, da razlogov za skrb ni, saj bomo tako ali tako nekoč vsi umrli, ruski propagandisti so z jedrskim cunamijem grozili tudi Veliki Britaniji.

17.34 Skupina Wagner nič več v sencah, temveč v sodobni poslovni zgradbi

Tovornjak z emblemom Z pred novim štabom ruske paravojaške organizacije Wagner. Foto: Guliver Image

O ruski paravojaški organizaciji Wagner, ki se je v oborožene boje prvič začela vpletati leta 2014 v Donbasu na strani proruskih separatistov, razen tega, da se bori za interese Rusije in da so njeni pripadniki zelo dobro opremljeni, dolgo ni bilo znanega nič oprijemljivega.

Zastor je s kadrovskega ustroja, natančneje s hierarhije vodstva podjetja, padel septembra letos, ko je po večmesečnem sodelovanju Wagnerja v vojni v Ukrajini v ospredje stopil ruski oligarh Jevgenij Prigožin, znan tudi kot Putinov kuhar, in oznanil, da skupino Wagner vodi in financira on sam, bil je tudi njen ustanovitelj.

Samo slab mesec in pol po razkritju šefa tako imenovane ruske vojske duhov je nekdaj zelo skrivnostna organizacija na zelo javnem mestu odprla svoj prvi uradni štab. Center Wagner je ogromna poslovna zgradba v ruski metropoli Sankt Peterburg, tam pa bodo domnevno razvijali tudi vojaško tehnologijo.

Odprtje Centra Wagner nekateri vidijo kot prizadevanja Jevgenija Prigožina, da bi ruska javnost njegov prispevek k vojaškim kapacitetam države vzela bolj resno oziroma da bi imela manj pomislekov pri njegovem vmešavanju v oblikovanje zunanje politike Rusije, piše The Guardian. Foto: Guliver Image

13.07 Ukrajina: Identificirali smo posiljevalca noseče ženske

Ukrainian police revealed identity of RU soldiers who raped a pregnant woman in Kyiv oblast in March - and caused her miscarriage. Rinat Khakimyanov (22) and Arslan Salikhov (21) are on Ukraine’s “wanted” list now. The name of the 3rd rapist still unknown.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/Upkoar97iF — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) November 4, 2022

Ukrajinska policija je razkrila identiteto ruskih vojakov, ki sta marca v kijevskem okrožju posilila nosečo žensko, ta je pozneje zaradi tega splavila. Vojaka, ki sta s še enim ruskim vojakom, identiteta tega za zdaj ni znana, posilila žensko, sta 22-letni Rinat Hakimjanov in 21-letni Arslan Salihov. Oba sta tudi na uradnem seznamu ljudi, ki jih išče Ukrajina, je na Twitterju objavil nekdanji ukrajinski diplomat Oleksandr Šerba.

11.34 Iran priznal prodajo brezpilotnih letalnikov Rusiji

Iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahijan je danes priznal, da je Iran Rusiji dobavljal brezpilotne letalnike, a poudaril, da so vse v Rusijo poslali še pred vojno v Ukrajini. Po navedbah ministra Iran Rusiji od začetka ruske invazije v Ukrajini ne pošilja orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijev in Zahod opozarjata, da ruska vojska v Ukrajini uporablja iranske "samomorilske" drone šahed-136. Teheran naj bi na Krim poslal tudi vojaško osebje, ki naj bi Ruse usposabljalo za uporabo letalnikov in jim nudilo tehnično pomoč.

Pred tednom dni je Amirabdolahijan dejal, da je pripravljen na dvostranska srečanja s predstavniki Ukrajine, na katerih bi govorili o domnevni ruski uporabi iranskih brezpilotnih letal v vojni v Ukrajini.

Ukrajinska vojska trdi, da je doslej sestrelila več sto iranskih dronov. Rusija naj bi sicer po poročanju AFP naročila 2400 takšnih brezpilotnih letal.

Iran ohranja dobre odnose z Rusijo, z namenom izogibanja zahodnim sankcijam pa tesne gospodarske stike ohranja tudi s Kitajsko.

10.50 Američani in Nizozemci bodo za Ukrajince posodabljali stare sovjetske tanke T-72

Američani in Nizozemci so se odločili, da bodo za potrebe ukrajinske vojske posodobili 90 tankov T-72 iz časov nekdanje Sovjetske zveze, ki prihajajo iz Češke, je v petek povedala namestnica tiskovnega predstavnika Pentagona Sabrina Singh. ZDA nameravajo podobno posodobiti tudi protizračne rakete hawk.

Zaveza je del 400 milijonov dolarjev vrednega paketa vojaške pomoči Ukrajini, ki se z zastarelimi tanki T-72 ne more uspešno kosati z rusko oborožitvijo. ZDA bodo plačale za obnovo 45 tankov, Nizozemska pa za preostalih 45. Tankom bodo vgradili sodobnejšo tehnologijo in okrepili oklep, nekaj jih bo nared do decembra, preostali pa bodo posodobljeni prihodnje leto.

Na vprašanje, zakaj Kijevu raje ne pošljejo lastnih sodobnih tankov, je Sabrina Singh dejala, da bi bilo to zelo drago, poleg tega Ukrajinci znajo uporabljati tanke T-72.

Američani bodo Ukrajincem poslali tudi svoje stare rakete hawk, ki jih bodo posodobili. Rakete naj bi bile uporabne za obrambo pred letali, droni in drugimi raketami.

V petek se je v Kijevu mudil ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan, ki je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim dejal, da ZDA priznavajo akutno potrebo po zračni obrambi v času, ko Rusi izstreljujejo rakete in uporabljajo iranska brezpilotna letala za napade na civilno infrastrukturo.

Ameriška pomoč vključuje tudi 1.100 brezpilotnih letal in 40 oklepnih čolnov ter 250 oklepnih vozil. ZDA so Ukrajini od začetka ruskega napada v februarju zagotovile vojaško pomoč v vrednosti 18,2 milijarde dolarjev.

Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost John Kirby pa je dejal, da razmišljajo tudi, kako bi pomagali Ukrajini pri obnovi infrastrukture, ki jo uničujejo Rusi, še posebej električnega omrežja.

10.43 Ukrajina: V zadnjih 24 urah ubitih 600 ruskih vojakov

Ukrajinsko ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da so ukrajinske sile v zadnjih 24 urah ubile še 600 ruskih vojakov.

Objavili so tudi celotne izgube ruske strani, ki se znatno razlikujejo od podatkov, ki jih je objavila Rusija. Do zdaj je bilo nemogoče neodvisno preveriti točnost podatkov ukrajinskega ministrstva. Ukrajinci trdijo, da je do zdaj skupaj umrlo 75.440 ruskih vojakov, uničenih je bilo 277 letal, 260 helikopterjev, 2.758 tankov, 5.601 oklepno vozilo in še veliko druge vojaške opreme, je poročal portal Index.

8.40 Ukrajina: Odbili smo 14 ruskih poskusov napredovanja

Ukrajinska vojska je odbila 14 ruskih poskusov napredovanja v regijah Lugansk in Doneck, je povedal glavni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil in dodal, da so ukrajinske sile zadele pomembne ruske vojne objekte in dve poveljniški mesti v omenjenih regijah. Šest ruskih postaj za gorivo je bilo uničenih tudi v bližini Novovasjlivka v regiji Mikolajev, so sporočili.

7.53 V Hersonu najprej uvedli 24-urno policijsko uro, a jo preklicali

Namestnik guvernerja ukrajinske regije Herson, ki ga je imenovala Rusija, je v petek sporočil, da so v mestu uvedli 24-urno policijsko uro. V videosporočilu, objavljenem na Telegramu, je Kiril Stremusov dejal, da je policijska ura potrebna "za obrambo našega mesta Herson" pred, kot je dejal, "terorističnimi napadi", poroča Reuters.

Stremusov je ponovil prejšnje pozive civilistom, naj zapustijo Herson, in dejal, da so bili na frontnih območjih opaženi konvoji ukrajinskih vozil in da obstaja možnost napada.

Kasneje pa je na Telegramu Stremusov zapisal, da v okupirani regiji Herson ne bo "nikakršnih omejitev za prebivalce", je poročal Reuters.