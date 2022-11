Zelenski globoko pod Kijevom sprejel posebnega gosta #video

David Letterman, ameriški televizijec, ki je najbolj znan kot dolgoletni voditelj ene najbolj gledanih pogovornih oddaj v zgodovini ameriške televizije, Late Night with David Letterman na kanalu NBC, se je mudil v Kijevu, kjer je posnel intervju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, je v četrtek potrdil produkcijski studio Netflix.

David Letterman recently traveled to Kyiv, Ukraine to interview President Volodymyr Zelenskyy for an upcoming episode of My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.



The standalone special will premiere later this year. pic.twitter.com/M8GlLE5vtT