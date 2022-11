Na vzhodu Ukrajine potekajo siloviti spopadi #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.25 Rusi pred umikom iz Hersona uničili ključno infrastrukturo

Ukrajinske oblasti poskušajo znova vzpostaviti osnovne storitve za prebivalce Hersona, potem ko je umikajoča se ruska vojska uničila ključno infrastrukturo, zaradi česar so prebivalci ostali brez elektrike in vode. Župan Hersona je dejal, da so humanitarne razmere težke zaradi pomanjkanja vode, zdravil in kruha, medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da se oblasti ukvarjajo z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki so jih za seboj pustili ruski vojaki.

Roman Golovnja, svetovalec mestne lokalne uprave, je dejal: "Ruske okupacijske sile in kolaboranti so naredili vse, da bi tisti ljudje, ki so ostali v mestu, v teh dneh, tednih in mesecih čakanja čim bolj trpeli."

6.55 V eksploziji avtomobila ubita družina

Namestnik vodje predsedniškega urada Kiril Timošenko je sporočil, da je avtomobil s štirimi civilisti zapeljal na mino v vasi Novorajsk. Med poškodovanimi v eksploziji je tudi 11-letni otrok. Kasneje se je izkazalo, da je umrla štiričlanska družina.

6.50 Siloviti spopadi na vzhodu Ukrajine

Medtem ko v mestu Herson proslavljalo osvoboditev izpod ruske nadvlade, v vzhodni Ukrajini potekajo hudi boji. Poveljstvo ukrajinskih oboroženih sil je poročalo o nadaljevanju napadov vzdolž vzhodne fronte v regijah Doneck in Lugansk.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so v zadnjih 24 urah potekali raketni in topniški napadi na regije Sumi, Harkov, Zaporožje, Lugansk in Doneck. "Bitke v Donecku so tako intenzivne, kot so bile prejšnje dni," je opozoril. "Tam je pravi pekel - tam vsak dan potekajo izjemno hudi boji."

Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je bilo ponoči tarča ruskih napadov mesto Industrialni. Po prvih podatkih naj bi bil poškodovan industrijski objekt. Informacij o morebitnih žrtvah še ni.