Ukrajina praznuje: ponovno so zavzeli ključno mesto Herson #video #vŽivo

262. dan vojne v Ukrajini. Potem ko je Rusija sporočila, da se je popolnoma umaknila iz pomembnega južnega mesta Herson, so tamkajšnji prebivalci pozdravili ukrajinske vojake. Nekateri so ob tabornem ognju dolgo v noč peli domoljubne pesmi in ob tem plesali, poroča BBC.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.15 Prebivalci Hersona pozdravili ukrajinske vojake

Potem ko je Rusija sporočila, da se je popolnoma umaknila iz pomembnega južnega mesta Herson, so tamkajšnji prebivalci pozdravili ukrajinske vojake.

Domačini so na ulicah razobesili ukrajinske zastave in ob prihodu kijevske vojske vzklikali. Nekateri so ob tabornem ognju dolgo v noč peli domoljubne pesmi in ob tem plesali.

Herson je bil edina regionalna prestolnica, ki jo je Rusija zavzela po februarski invaziji. Umik Rusije velja za enega največjih ruskih porazov v tej vojni. Moskva je sporočila, da so z območja umaknili 30 tisoč vojakov, pa tudi okoli pet tisoč kosov vojaške opreme. Bela hiša je pozdravila "izjemno zmago", ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je umik označil za "zgodovinski dan".