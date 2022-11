Tanja Fajon: Slovenija bo sodelovala v misiji urjenja ukrajinskih vojakov

Zunanji ministri bodo danes med drugim govorili o nadaljnji pomoči Ukrajini v luči ruske agresije. Predvidoma bodo uradno zagnali misijo urjenja ukrajinskih vojakov, ki bo potekala na ozemlju EU.

Misija, imenovana EUMAM Ukrajina, bo poskrbela za urjenje tako na ravni posameznikov kot tudi enot do ravni brigade. Uriti nameravajo tudi posebne enote. Obenem bo zagotavljala usklajevanje aktivnosti držav članic, ki že usposabljajo ukrajinske vojake.

Slovenija ne bo gostila misije

Po besedah ministrice Fajonove bo v misiji sodelovala tudi Slovenija. "Po mojih informacijah ne gre za to, da bi misijo gostili v Sloveniji, to bo verjetno na Poljskem in še kje. Verjetno pa lahko s kakšnimi svojimi predstavniki sodelujemo pri urjenju. Tu ne gre za pošiljanje vojaške opreme, ampak res za pomoč," je pojasnila. Dogovor bo sklenjen znotraj Evropske unije, je še poudarila.

Zunanji ministri tudi o dogajanju na Zahodnem Balkanu

Ministri imajo danes na dnevnem redu še dogajanje na Zahodnem Balkanu. "Pomembno bo, da danes ministre spet opozorim in prepričam, da ne smemo pozabiti držav Zahodnega Balkana, da so razmere napete tudi v luči vojne v Ukrajini in da mora tudi zato Evropska unija do konca leta podeliti status kandidatke Bosni in Hercegovini, ker je to pomembno simbolično sporočilo državi," je povedala ministrica.

Glede podelitve statusa kandidatke BiH je dejala, da bo Slovenija previdna, dokler ne bo zadnje zelene luči. "Imam občutek, da je podpora vedno večja, da so praktično zelo redke države, ki še izražajo zadržke," je povedala.

Obenem je poudarila, da mora BiH v tem trenutku pokazati vse iskrene napore, kako namerava nadaljevati po poti k Evropski uniji. Volitve je izpeljala solidno, zdaj se oblikuje nova vlada, je še povedala ministrica in dodala, da mora nadaljevati sprejemanje vseh nujnih zakonov.

Fajonova: Zadeve na Kosovu nas skrbijo

Ministrica Fajonova je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov poudarila še, da razmere na Kosovu ne smejo dodatne eskalirati. "Zadeve nas skrbijo, trenutno je mirno, ni pa nujno, kako dolgo bo," je povedala.

Slovenija bo po njenih besedah zelo intenzivno sodelovala neposredno na Kosovu, pa tudi v pogovorih s Srbijo. Enako velja tudi, ko gre za vprašanje brezvizumskega režima za prebivalce Kosova.

Spomnila je, da je znotraj zunanjega ministrstva imenovala posebnega odposlanca za Zahodni Balkan Anžeja Frangeša, ki zelo intenzivno sodeluje tudi z drugimi odposlanci na Balkanu. Skupaj z nemškim kolegom je tako obiskal Kosovo, da bi se poskušala pogovarjati in iskati rešitev, tako da je Slovenija tu zelo dejavna, je dejala ministrica.

Že pred zasedanjem so se ministri članic EU, pristojni za zunanje zadeve, sestali z vodjo beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko. Slovenska zunanja ministrica je pred srečanjem v izjavi za STA napovedala, da bo ponovila podporo Slovenije beloruski opoziciji, javnosti in civilni družbi.