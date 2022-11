Avstrija podaljšuje nadzor na meji, na MZZ kritični

Avstrija je znova podaljšala nadzor na meji, in sicer do 11. maja 2023.

Avstrija je znova podaljšala nadzor na meji, in sicer do 11. maja 2023. Foto: Reuters

Odločitev Avstrije o vnovičnem podaljšanju nadzora na meji s Slovenijo za še šest mesecev do maja prihodnje leto je neutemeljena, saj Dunaj za to ni dokazal obstoja nove varnostne grožnje, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Slovenija pričakuje, da bo Avstrija izvajanje začasnega nadzora na meji s Slovenijo ukinila.

Avstrija je oktobra Evropsko komisijo, Evropski parlament in države članice obvestila o vnovičnem polletnem podaljšanju nadzora na notranji schengenski meji s Slovenijo, ki ga je uvedla leta 2015 na vrhuncu takratne begunske krize.

Med razlogi za vnovično podaljšanje nadzora, in sicer do 11. maja 2023, je Avstrija navedla povečanje migracijskih tokov, med drugim tudi zaradi vizumskih politik na Zahodnem Balkanu, povečanje sekundarnih migracij zaradi trenutnih razmer na zunanji meji EU ter aktivnosti organiziranih skupin tihotapcev.

Bo Avstrija ukinila izvajanje začasnega mejnega nadzora?

Slovensko zunanje ministrstvo je pri tem opozorilo na sodbo Sodišča EU, da podaljševanje nadzora na meji zaradi iste grožnje ni skladno s pravom EU.

Sodišče je poudarilo, da lahko država podaljša začasni mejni nadzor samo, kadar se spopada z novo resno grožnjo, ki vpliva na njen javni red ali njeno notranjo varnost in ki se razlikuje od prvotno ugotovljene grožnje.

Glede na statistične podatke je število nezakonitih prehodov meje in vrnjenih oseb nizko in primerljivo številkam iz prejšnjih let, zato po oceni Slovenije ne gre za novo grožnjo, so sporočili z MZZ.

Slovenija zato pričakuje, da bo Avstrija ukinila izvajanje začasnega mejnega nadzora, pri tem pa še posebej poudarja pomen vzajemnega sodelovanja držav članic pri soočanju z grožnjami varnosti, kar izhaja tudi iz zakonika o schengenskih mejah.

Kot so še sporočili z MZZ, si bo Slovenija še naprej prizadevala za dosledno izvajanje določb zakonika o schengenskih mejah, v katerem je uvedba začasnega nadzora na notranjih mejah skrajni ukrep, ki je sorazmeren z grožnjo javnemu redu ali notranji varnosti in časovno omejen.

Slovenija tudi pričakuje, da bo Evropska komisija bolj dosledno ocenjevala utemeljenost začasnih mejnih nadzorov, tudi v luči sodbe Sodišča EU, ter ukrepala skladno s 27. členom zakonika o schengenskih mejah. Pri tem Slovenija pozdravlja stališče Evropske komisije, da navedena sodba jasno določa, da mora biti nadzor na notranjih mejah časovno omejen in sorazmeren z grožnjo, in njeno napoved o ukrepanju v primeru, da države članice ne bodo storile ustreznih korakov v smeri spoštovanja sodbe, so še sporočili.