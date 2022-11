Zelenski: Prosim, varčujte z elektriko, ker je nimamo dovolj! #vŽivo

272. dan vojne v Ukrajini. "Varčujte z elektriko," je sinoči prebivalce in podjetja pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Še posebej težke razmere so v Kijevu. Ruske sile so sinoči izvedle nove napade v regiji Harkov, kjer je bilo ranjenih več civilistov.

6.40 Novi napadi v Harkovu

Ruske sile so sinoči izvedle napade na mesto Vovčansk v regiji Harkov, iz katere poročajo o ranjenem moškem in ženski.

"V Vovčanskem so bili v večernih napadih ranjeni domačini. Okupatorji so streljali z večcevnimi metalci na stanovanjsko naselje. Dve osebi sta bili ranjeni: 57-letnica in 60-letnik. Odpeljali so ju v bolnišnico. Imata poškodbe zaradi eksplozije in šrapnelske rane. Njuno zdravstveno stanje je po oceni zdravnikov srednje težko," je sporočil Oleh Sinehubov, vodja regije Harkov.

V večernem poročilu ukrajinskega generalštaba še navajajo, da so Rusi izvedli napade v bližini naselij Veterinarna, Strileča, Gliboka, Starišta, Ohirceve, Zarubinka, Ambarna in Dvorična v regiji Harkov.

6.05 V Ukrajini primanjkuje elektrike

"Delavci, ki skrbijo za elektro oskrbo so morali poleg stabilizacijskih izklopov izvajati tudi izredne izklope. To je posledica višje ravni porabe, kot jo lahko država zagotovi v tem trenutku," je sinoči dejal ukrajinski predsednik Zelenski.

Situacija je od ponedeljkovega večera posebej težka v Kijevu in regiji, pa tudi v regijah Vinica, Sumy, Ternopil, Cherkasy, Odesa in nekaterih drugih mestih in regijah, je še dejal Zelenski.

"Poskusite omejiti porabo električne energije, predvsem v urah konic porabe. Seveda naj bodo zelo varčni tudi na javnih mestih," je pozval predsednik.