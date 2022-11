Orban zaradi šala s podobo Velike Madžarske povzročil razburjenje

Na šalu, ki ga je madžarski predsednik vlade nosil na tekmi, je izrisan zemljevid nekdanje Kraljevine Madžarske, ki je obsegala tudi območja današnje Avstrije, Slovaške, Romunije, Hrvaške, Slovenije, Srbije in Ukrajine, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban appeared in public with a scarf depicting a map of "Greater Hungary".



This map includes the current territories of Austria, Slovakia, Romania, Croatia, Serbia and Ukraine. pic.twitter.com/QCYErb5tx0 — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2022

Oglasili so se iz Romunije, Ukrajine in Hrvaške

Proti potezi je med prvimi protestirala Romunija, kjer danes živi največja madžarska manjšina. Zunanje ministrstvo v Bukarešti jo je označilo za revizionistično. Kmalu se je oglasilo tudi ukrajinsko zunanje ministrstvo ter od Budimpešte zahtevalo opravičilo in zagotovilo, da Madžarska nima nikakršnih ozemeljskih zahtev do Ukrajine.

"Spodbujanje revizionističnih stališč na Madžarskem ne prispeva k razvoju ukrajinsko-madžarskih odnosov in ni v skladu z načeli evropske politike," je zadevo komentiral tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Kijevu Oleg Nikolenko. Odnosi med Madžarsko in Ukrajino so sicer že dalj časa napeti, predvsem zaradi zadržanosti Budimpešte v zvezi z zaostrovanjem sankcij EU proti Rusiji zaradi njene invazije Ukrajine.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v ponedeljek dejal, da posnetka oziroma fotografije madžarskega premierja z omenjenim navijaškim šalom ni videl, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. "Kar zadeva ozemeljske zahteve kogarkoli do Hrvaške, tudi Madžarske, so popolnoma nesprejemljive, za nas to ne pride v poštev," je dodal.

"Temu se moram smejati. Njegove ambicije glede Hrvaške so omejene na to, da bo avgusta mesec dni križaril po Jadranu in da se srečamo na večerji," pa je potezo madžarskega premierja šaljivo komentiral hrvaški predsednik Zoran Milanović. Po njegovi oceni temu ni treba namenjati posebne pozornosti.

Razburjenje tudi v Vojvodini

Orbanov šal je povzročil razburjenje tudi v Vojvodini, kjer je predstavnik tamkajšnje Lige socialdemokratov Aleksandar Marton funkcionarja Zveze vojvodinskih Madžarov Istvana in Balinta Pasztorja pozval, naj izkoristita svoje povezave z madžarskim premierjem in poskušata nanj vplivati, da tega šala ne bi več nosil, poroča srbski spletni portal televizije N1.